Tante notizie sul Milan in questa calda domenica di inizio agosto. Arrivano conferme sull'interesse per Brahim Diaz, che potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera dopo tre stagioni al Real Madrid. Continua la trattativa con il Fenerbahçe per Rafael Leao, anche se la stampa italiana e quella turca offrono due punti di vista diametralmente opposti sulla situazione. Protagonista anche Nicolò Tresoldi: l'attaccante del Club Brugge ha confermato la propria fede per il Diavolo. Nel frattempo, il vice-premier Matteo Salvini ha ufficialmente appoggiato l'idea di intitolare la Curva Sud a Franco Baresi, storico Capitano del club tristemente scomparso all'età di 66 anni.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, la confessione di Tresoldi

"Sono cresciuto tifando Milan. Devo tutto a mio nonno: era milanista ed è stato il maestro di golf di Van Basten, Rijkaard e Gullit. È grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre".

Leão-Fenerbahçe, ecco la verità

, attaccante del Club Brugge, si conferma unNella recente intervista rilasciata al podcast 'My Turnover', l'attaccante italo-tedesco ha ribadito il proprio amore per il, squadra che tifa sin dalla nascita e che segue con passione ancora oggi. Leggi qui l'intervista integrale. Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', nella giornata di domani, lunedì 3 agosto, ilpresenterà unaIl club turco sarebbe pronto a mettere sul piattoper convincere il club rossonero a liberare. L'accordo si potrebbe trovare con l'inserimento di bonus per un pacchetto complessivo da 50 milioni di euro.

Nonostante le indiscrezioni sulla possibile offerta da 45 milioni per Leão, i media turchi parlano di una trattativa avanzata con Ismaïla Sarr del Crystal Palace. Se i 'Canarini Gialli' dovessero trovare un accordo con l'esterno senegalese, i colloqui con il Milan potrebbero interrompersi. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Milan, torna Brahim Diaz?

Stando a quanto riferito da 'Il Giornale', tra i trequartisti monitorati dalci sarebbe anche Brahim Diaz . Il giocatore del Real Madrid ha vestito la maglia rossonera tra il 2020 e il 2023 totalizzando

Nel sistema di Ruben Amorim, i due trequartisti devono abbinare l'inserimento negli spazi alla capacità di allargarsi sulle corsie per creare superiorità numerica con i quinti. Un profilo come Brahim Díaz garantirebbe quell'imprevedibilità di cui il Milan ha bisogno.

Curva Franco Baresi? Salvini dice sì

"Da milanista, fin da bambino, con anni di curva e trasferte fra gli anni '80 e '90, dico sì all'intitolazione della Curva Sud alla memoria di Franco Baresi. Il Capitano, l'esempio, il Milanismo, il baluardo, la maglia. Sia San Siro sia il futuro stadio dovranno avere la Curva Franco Baresi. Libero, unico, per sempre".

, leader della Lega, attuale vicepresidente del consiglio dei ministri e dichiarato tifoso rossonero ha spinto perQueste le sue parole ai microfoni dell'agenzia stampa 'ANSA'.

Un'iniziativa per legare ancora più indissolubilmente il nome del leggendario Capitano Franco Baresi alla storia del Milan.