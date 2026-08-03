Il futuro di Rafael Leão infiamma l'asse di calciomercato tra Milano e Istanbul, ma sulle dinamiche della trattativa si registra un vero e proprio scontro tra fonti. Se da un lato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola sottolinea come l'attaccante portoghese, ormai in uscita dal Milan, avrebbe espresso un netto rifiuto all'ipotesi di un trasferimento al Fenerbahçe, di parere diametralmente opposto è Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo ed esperto di mercato internazionale.

Romano, attraverso un aggiornamento flash condiviso sul proprio profilo ufficiale sulla piattaforma 'X', ha fatto luce sulle reali manovre del club turco, ricordando come sullo sfondo resti vigile anche l'ombra dell'altro top club di Istanbul, il Galatasaray.

La rivelazione di Fabrizio Romano: la posizione del Milan

"Il Milan rifiuta la proposta di prestito con opzione d'acquisto da parte del Fenerbahçe per Rafa Leão; i contatti continuano ma non c'è spazio per un prestito. Una nuova offerta potrebbe arrivare presto".

Secondo l'esperto di mercato, lo stop alla trattativa non sarebbe arrivato dal calciatore, bensì dalla dirigenza di Via Aldo Rossi, ferma sui propri parametri economici. Questo il dettaglio del tweet pubblicato dal giornalista:

I canali di comunicazione tra le due società restano dunque caldi. Il blitz della scorsa settimana a 'Casa Milan' da parte di Cihan Kamer, autorevole membro del Consiglio d'Amministrazione del Fenerbahçe, testimonia la ferma volontà dei turchi di fare sul serio per il numero 10 rossonero. Romano ipotizza un nuovo rilancio nel giro di pochissimi giorni, con una proposta migliorativa destinata a modificare la struttura dell'affare.

I dettagli economici e il diktat di Gerry Cardinale

Prestito oneroso : 5 milioni di euro immediati.

: 5 milioni di euro immediati. Diritto di riscatto : fissato a 35 milioni di euro.

: fissato a 35 milioni di euro. Bonus legati agli obiettivi : ulteriori 2 milioni di euro.

: ulteriori 2 milioni di euro. Valutazione complessiva del pacchetto: 42 milioni di euro.

I rumors di mercato filtrati nelle ultime ore consentono di ricostruire con esattezza le cifre della prima offerta presentata a Casa Milan e prontamente rispedita al mittente:

Una proposta ritenuta del tutto insufficiente dalla proprietà americana. Il diktat imposto da Gerry Cardinale è chiaro e non ammette deroghe: Rafael Leão potrà lasciare il Milan soltanto a fronte di una cessione a titolo definitivo, con una valutazione base non inferiore ai 50-60 milioni di euro. Nessuna apertura, dunque, a formule temporanee o diritti di riscatto non garantiti.

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Le prossime ore saranno decisive per capire le reali intenzioni del club di Istanbul. Resta da capire se i turchi decideranno di assecondare le richieste economiche rossonere modificando la formula dell'operazione o se, come rimbalza con insistenza dai media locali in Turchia, preferiranno abbandonare la pista portoghese per virare con decisione su, esterno d'attacco attualmente in forza al Crystal Palace.