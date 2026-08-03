Il Milan avvia i contatti con l'Arsenal per Ethan Nwaneri. Carlo Pellegatti svela la formula e le cifre dell'affare, ma tutto dipende dal futuro di Rafael Leão
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Il mercato del Milan resta fortemente condizionato dalle possibili cessioni, soprattutto quella di Rafael Leão che ora non sembra neanche più così scontata come appariva a inizio del mercato estivo. Per questo motivo, il Diavolo potrebbe anche non prendere il famoso trequartista di piede mancino che tanto servirebbe per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
Le cifre dell'affare Nwaneri tra Arsenal e LipsiaSi sono fatti tantissimi nomi in questi giorni proprio per quel ruolo: di recente c'è stato anche quello di Ethan Nwaneri. A parlare del talento dell'Arsenal ci ha pensato il giornalista Carlo Pellegatti su YouTube:
"L’Arsenal ad oggi deve ancora decidere se mandarlo in qualche altra squadra o come gestire il futuro di questo giocatore".
Secondo Pellegatti, però, ci sarebbe già un accordo tra gli inglesi e il Lipsia: 35/40 milioni per il cartellino dell'inglese. Ma i Gunners non vogliono perdere il controllo sul giocatore, e potrebbero inserire una clausola per riportarlo a casa per circa 55-60 milioni di euro.
"Il Milan non lo vuole in prestito secco ed è d’accordo con l’Arsenal. Bisogna vedere se il Milan è disposto ad accettare la richiesta dell’Arsenal: pagarlo 35-40, con la recompra tra due anni, fissata a 55-60. Il Milan ha avuto qualche contatto con l’Arsenal e deve capire se in questa situazione affondare il colpo o no". Conclude Pellegatti.
Le statistiche di Nwaneri e l'ostacolo LeãoIl punto principale resta comunque la cessione di Leão: senza la partenza del portoghese è molto improbabile che il Diavolo investa una cifra importante per un altro colpo nel reparto avanzato.
Nwaneri ha giocato con il Marsiglia in Ligue 1 e questi sono i suoi numeri nel dettaglio:
- Goal ed assist attesi: Se guardiamo gli xG (gol attesi) l'inglese si è fermato a quota 0.71, mentre gli assist attesi si sono fermati a quota 0.93.
- Presenze e bottino: Il trequartista inglese ha collezionato 9 presenze in Ligue 1 di cui solo 3 dal primo minuto, segnando comunque 2 gol e servendo un assist.
- Tocchi e rendimento: 23.7 tocchi per partita a cui va aggiunto un tiro di media e il 22% di conversione alla rete.
- Dribbling e palloni persi: 0.6 (31%) di dribbling riusciti di media con 6.4 palloni persi ad ogni partita giocata.
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