Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO

Il mercato del Milan resta fortemente condizionato dalle possibili cessioni, soprattutto quella di Rafael Leão che ora non sembra neanche più così scontata come appariva a inizio del mercato estivo. Per questo motivo, il Diavolo potrebbe anche non prendere il famoso trequartista di piede mancino che tanto servirebbe per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

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Le cifre dell'affare Nwaneri tra Arsenal e Lipsia

"L’Arsenal ad oggi deve ancora decidere se mandarlo in qualche altra squadra o come gestire il futuro di questo giocatore".

Si sono fatti tantissimi nomi in questi giorni proprio per quel ruolo: di recente c'è stato anche quello di Ethan Nwaneri . A parlare del talento dell'Arsenal ci ha pensato il giornalistasu YouTube:

Secondo Pellegatti, però, ci sarebbe già un accordo tra gli inglesi e il Lipsia: 35/40 milioni per il cartellino dell'inglese. Ma i Gunners non vogliono perdere il controllo sul giocatore, e potrebbero inserire una clausola per riportarlo a casa per circa 55-60 milioni di euro.

"Il Milan non lo vuole in prestito secco ed è d’accordo con l’Arsenal. Bisogna vedere se il Milan è disposto ad accettare la richiesta dell’Arsenal: pagarlo 35-40, con la recompra tra due anni, fissata a 55-60. Il Milan ha avuto qualche contatto con l’Arsenal e deve capire se in questa situazione affondare il colpo o no". Conclude Pellegatti.

Le statistiche di Nwaneri e l'ostacolo Leão

Il punto principale resta comunque la: senza la partenza del portoghese è molto improbabile che il Diavolo investa una cifra importante per un altro colpo nel reparto avanzato.

Nwaneri ha giocato con il Marsiglia in Ligue 1 e questi sono i suoi numeri nel dettaglio: