Leão 'rischia' di restare al Milan. Tanti dubbi con il calcio di Amorim

Clamorosa svolta per il futuro di Rafael Leão al Milan: mancano le offerte e spunta l'ipotesi permanenza. Ecco come Amorim può usarlo nel 3-4-2-1
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Il Milan è al lavoro a Perth, ma il fulcro principale di questi giorni resta il futuro di Rafael Leão: il portoghese, anche dopo le sue dichiarazioni al termine della stagione, sembrava a un passo dalla cessione.
A parlare della situazione che riguarda il numero 10 del Milan ci pensa anche il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com:
"Per Leão, come è noto, i rossoneri non vogliono scendere sotto i cinquanta milioni. Il corteggiamento dalla Turchia c'è, se lo stanno contendendo Galatasaray e Fenerbahçe, ma l'offerta per ora informale di quest'ultima società è stata rispedita al mittente. Inutile dire che dopo la rivoluzione estiva e con una squadra che fa fatica a prendere forma come vorrebbe il nuovo allenatore, le preoccupazioni dei tifosi (giustamente) non sono poche. Cosa vuol fare Cardinale?".
Il futuro di Leão nel modulo di AmorimPer il Milan potrebbe essere il punto focale del mercato estivo: vendere il portoghese permetterebbe di incassare una cifra importante e liberare spazio in avanti per poter dare l'assalto al trequartista di piede sinistro tanto chiesto da Amorim.
Il punto è proprio questo, se Leão dovesse restare al Milan sarebbe difficile pensare a un altro arrivo in attacco e i dubbi su come possa giocare il portoghese nel 3-4-2-1 di Amorim sono tanti.
- Lo si potrebbe provare largo a centrocampo? Quasi impossibile pensare che Rafa possa fare la doppia fase con continuità.
- Provarlo come sottopunta di sinistra? Il portoghese dovrebbe giocare più accentrato del solito e non potrebbe dare sfogo alla sua velocità sulla fascia.
- In più dovrebbe giocare più sullo stretto, qualità che spesso gli è mancata.
Il rischio è di andare incontro a un'altra stagione con Leão da calciatore adattato, dopo un anno con Allegri provato da prima punta (senza successo).
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