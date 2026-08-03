Leão 'rischia' di restare al Milan. Tanti dubbi con il calcio di Amorim

Il Milan è al lavoro a Perth, ma il fulcro principale di questi giorni resta il futuro di Rafael Leão: il portoghese, anche dopo le sue dichiarazioni al termine della stagione, sembrava a un passo dalla cessione.

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L'assenza di offerte importanti sia per il club che per il calciatore sta però spingendo a una possibile soluzione, ovvero che il portoghese resti al Milan anche in vista della prossima stagione ( leggi qui la notizia ).

A parlare della situazione che riguarda il numero 10 del Milan ci pensa anche il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com:

"Per Leão, come è noto, i rossoneri non vogliono scendere sotto i cinquanta milioni. Il corteggiamento dalla Turchia c'è, se lo stanno contendendo Galatasaray e Fenerbahçe, ma l'offerta per ora informale di quest'ultima società è stata rispedita al mittente. Inutile dire che dopo la rivoluzione estiva e con una squadra che fa fatica a prendere forma come vorrebbe il nuovo allenatore, le preoccupazioni dei tifosi (giustamente) non sono poche. Cosa vuol fare Cardinale?".

Il futuro di Leão nel modulo di Amorim

Per il Milan potrebbe essere il: vendere il portoghese permetterebbe di incassare una cifra importante e liberare spazio in avanti per poter dare l'assalto al trequartista di piede sinistro tanto chiesto da Amorim.

Il punto è proprio questo, se Leão dovesse restare al Milan sarebbe difficile pensare a un altro arrivo in attacco e i dubbi su come possa giocare il portoghese nel 3-4-2-1 di Amorim sono tanti.

Lo si potrebbe provare largo a centrocampo? Quasi impossibile pensare che Rafa possa fare la doppia fase con continuità.

Quasi impossibile pensare che Rafa possa fare la doppia fase con continuità. Provarlo come sottopunta di sinistra? Il portoghese dovrebbe giocare più accentrato del solito e non potrebbe dare sfogo alla sua velocità sulla fascia.

Il portoghese dovrebbe giocare più accentrato del solito e non potrebbe dare sfogo alla sua velocità sulla fascia. In più dovrebbe giocare più sullo stretto, qualità che spesso gli è mancata.

Il rischio è di andare incontro a un'altra stagione con Leão da calciatore adattato, dopo un anno con Allegri provato da prima punta (senza successo).