Un clamoroso colpo di scena potrebbe stravolgere le strategie del calciomercato estivo del Milan. Quale sarà il futuro di Rafael Leão, l'attaccante classe 1999 da mesi segnalato come il principale partente in casa rossonera? Se le voci di mercato lo accostavano con insistenza a Fenerbahçe o Galatasaray, la realtà dei fatti sembra essere molto diversa. Secondo Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport' che sta seguendo il Diavolo nella tournée pre-campionato tra Perth (Western Australia) e Giacarta (Indonesia), il portoghese non approderà in Turchia.

Intervenendo in diretta ed in collegamento da Perth per 'SkySport24', l'inviato ha lanciato un'indiscrezione che riaccende le speranze dei tifosi milanisti, svelando un netto cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni d'addio di inizio estate:

«Spiragli che Leão possa restare al Milan? Secondo me sì, è un'ipotesi concreta. Non so se si realizzerà, ma rispetto a quando ha dichiarato settimane fa di voler lasciare il Milan l'umore è cambiato».

Il 'no' alla Turchia e la valutazione imposta dal Milan

Chiusura totale alla Süper Lig : Leão ha chiuso definitivamente le porte alla Turchia, rifiutando di prendere in considerazione le avances di Fenerbahçe e Galatasaray.

: Leão ha chiuso definitivamente le porte alla Turchia, rifiutando di prendere in considerazione le avances di Fenerbahçe e Galatasaray. No ai prestiti : il Milan non aprirà a formule temporanee o prestiti con diritto di riscatto.

: il Milan non aprirà a formule temporanee o prestiti con diritto di riscatto. Prezzo fissato per il titolo definitivo: il club di Via Aldo Rossi valuta il cartellino del portoghese non meno di 40-45 milioni di euro di base fissa.

Secondo quanto raccolto dall'esperto di Sky, si tratterebbe al momento di una sua forte percezione legata alla vita quotidiana del gruppo all'estero. Il numero 10 lusitano avrebbe preso una decisione drastica sulle mete finora prospettate dai suoi agenti. Al contempo, la dirigenza ha fissato paletti economici molto rigidi per l'addio:

Proposte cash di tale portata, al momento, non sono ancora pervenute in modo ufficiale sulla scrivania della dirigenza milanista, congelando di fatto ogni possibile trattativa lampo.

L'effetto Rúben Amorim: il feeling che cambia la storia

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

«Con Amorim e il suo staff sembra esserci un buon feeling, a Leão piace il suo gioco offensivo. Io non dico che resterà sicuramente al Milan, ma la permanenza in rossonero è ora un'ipotesi. Fino a pochi giorni fa sembravano non esserci dubbi sul suo addio. In ritiro si sta vedendo un Leão molto sorridente».

Il vero motivo dietro a questa inattesa prassi di stallo e al conseguente cambio di umore del calciatore va rintracciato nella sfera tecnica. Tra il talento di Almada e il suo nuovo allenatore, il connazionale, è scattato un feeling immediato e profondo sin dai primissimi giorni di lavoro a Milanello.L'identità tattica del nuovo corso rossonero sembra aver rigenerato gli stimoli del fuoriclasse portoghese. Peppe Di Stefano ha infatti chiosato il suo intervento sottolineando l'atteggiamento positivo del giocatore in ritiro:

Il sorriso ritrovato in Australia potrebbe davvero trasformare quella che era una separazione annunciata nel più inatteso dei "rinforzi" per la stagione che sta per iniziare. Anche se è tutta da verificare la compatibilità tattica nel 3-4-2-1 di Amorim, che non utilizza esterni offensivi in attacco, bensì veri e propri trequartisti. Leão, così come fatto per tutto lo scorso anno con Massimiliano Allegri, rischia di giocare ancora una volta fuori ruolo e fuori posizione.