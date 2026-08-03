Una mattinata a dir poco frenetica sul fronte calciomercato per il club di Via Aldo Rossi. Le ultime ore hanno delineato una mappa delle trattative rossonere estremamente complessa, caratterizzata da un clamoroso effetto domino che parte dal destino della stella più lucente della rosa e si estende fino ai possibili colpi in entrata sulla trequarti. Il Milan si muove tra suggestioni di ritorno, talenti internazionali e veti incrociati. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, lunedì 3 agosto 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Il caso Rafael Leão: il 'no' alla Turchia e i paletti del Milan

Il grande punto interrogativo di questa estate rossonera resta legato al futuro di. Dalla tournée pre-campionato a Perth, in Western Australia, sono arrivate le pesanti indiscrezioni di. Secondo l'inviato di 'Sky Sport', l'esterno portoghese: nel suo futuro non ci saranno né il Fenerbahçe né il Galatasaray, mete non gradite dal calciatore, il quale starebbe peraltro ritrovando il sorriso e un ottimo feeling tattico con il connazionale Rúben Amorim.

Tuttavia, la pista turca non è da considerarsi del tutto spenta sul fronte societario. Come riferito dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il Fenerbahçe – forte del blitz a Milano della scorsa settimana del membro del CdA Cihan Kamer – non si è ancora arreso e potrebbe presentare a brevissimo una nuova offerta migliorativa. La posizione del Milan resta però perentoria e blindata da paletti rigidissimi: nessuna apertura a formule di prestito con diritto di riscatto (rifiutato il pacchetto iniziale da 42 milioni di euro complessivi). Gerry Cardinale cederà il numero 10 solo a titolo definitivo e per cifre non inferiori ai 50-60 milioni di euro.

L'effetto domino in attacco: l'ombra di Soulé e la carta Mastantuono

Qualora il muro del Milan dovesse crollare di fronte a un'offerta shock a titolo definitivo, la dirigenza rossonera ha già individuato le contromisure per non farsi trovare impreparata. Il primo nome sulla lista dei sostituti è quello di, fantasista attualmente in forza alla Roma. L'argentino rappresenta, perfetto per integrarsi nel sistema offensivo del nuovo tecnico lusitano.

La primissima alternativa a Soulé conduce invece in Spagna, precisamente alla 'Casa Blanca'. Il Milan monitora con estrema attenzione la situazione del gioiello argentino Franco Mastantuono, di proprietà del Real Madrid ma chiuso dall'imminente campagna acquisti faraonica dei Blancos. Su Mastantuono, tuttavia, si registra il forte e concreto inserimento della Fiorentina: l'impressione è che l'ultima parola spetterà esclusivamente al ragazzo, chiamato a decidere la destinazione ideale per la propria crescita professionale.

Idee sulla trequarti: i contatti per Nwaneri e la suggestione Brahim-bis

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I movimenti del Milan sulla linea dei trequartisti non si fermano qui. La dirigenza rossonera guarda con decisione anche alla Premier League, dove sono statiper, stellina classe 2007 di proprietà dell'Arsenal. Un profilo futuribile che sposa appieno la linea verde e la filosofia della proprietà americana basata sullo scouting internazionale.Sullo sfondo, infine, non tramonta la pista più romantica e collaudata: il ritorno di fiamma per. L'ispano-marocchino, reduce da un ottimo Mondiale, potrebbe essere sacrificato dal Real Madrid (pronto a investire 120 milioni su Yan Diomandé). Il classe 1999, perfetto ambidestro, ha lasciato ricordi indelebili a Milanello e si sposerebbe benissimo con il 3-4-2-1 di Amorim,in caso di addio forzato ai 'Blancos'.