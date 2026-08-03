Il talento classe 2007 è l'ultima idea del Milan per il modulo di Amorim. I Gunners chiedono 35 milioni ma pretendono la clausola di contro-riscatto
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Il calciomercato in entrata del Milan resta strettamente legato alle dinamiche delle uscite. Come vi stiamo raccontando da giorni, le strategie dei dirigenti di Via Aldo Rossi sono congelate in attesa della definitiva cessione di Rafael Leão. Qualora l'esterno portoghese dovesse accettare la destinazione Istanbul – con Fenerbahçe e Galatasaray sempre in forte pressione – il Diavolo avrebbe a disposizione il budget necessario per regalare un innesto di primissimo piano al nuovo tecnico Rúben Amorim.
Calciomercato Milan: c'è anche il nome di Ethan Nwaneri dell'ArsenalLe linee guida tattiche di Amorim per il suo 3-4-2-1 sono note: serve un trequartista di piede mancino che ami agire sulla destra per poi convergere verso il centro del campo, pronto a inventare la giocata o a tentare la conclusione personale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, oltre ai profili degli argentini Matías Soulé e Franco Mastantuono, la dirigenza del Milan sta monitorando con grande attenzione il talento dell'Arsenal Ethan Nwaneri.
Classe 2007, inglese di origini nigeriane, Nwaneri possiede le doti atletiche e tecniche ideali per integrarsi alla perfezione nella batteria di trequartisti disegnata da Amorim. Sul gioiello dei Gunners si registra però una fitta concorrenza internazionale, con club del calibro di RB Lipsia, Everton e Fulham pronti a dare battaglia.
Il retroscena all'OM con De Zerbi e i numeri della carrieraNwaneri è reduce da un'esperienza formativa di sei mesi in prestito all'Olympique Marsiglia, dove era stato espressamente richiesto da Roberto De Zerbi. L'avventura in Ligue 1 era iniziata sotto i migliori auspici con il tecnico italiano; tuttavia, dopo l'addio dell'allenatore ex Brighton, il minutaggio del giovane trequartista si è drasticamente ridotto, finendo ai margini delle rotazioni francesi.
Nonostante la giovanissima età, il talento inglese vanta già un bagaglio statistico di tutto rispetto tra i professionisti:
- Arsenal: 51 presenze complessive impreziosite da 10 reti e 2 assist.
- Olympique Marsiglia: 11 apparizioni ufficiali condite da 2 gol e un assist.
Le cifre dell'affare e la clausola di recompra dell'ArsenalIl valore di mercato del calciatore, secondo i dati aggiornati del portale specializzato Transfermarkt, si attesta attorno ai 35 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni confermano che l'Arsenal sarebbe disposto a privarsi del proprio gioiello per una cifra vicina a quella valutazione.
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