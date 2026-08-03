Il calciomercato in entrata del Milan resta strettamente legato alle dinamiche delle uscite. Come vi stiamo raccontando da giorni, le strategie dei dirigenti di Via Aldo Rossi sono congelate in attesa della definitiva cessione di Rafael Leão. Qualora l'esterno portoghese dovesse accettare la destinazione Istanbul – con Fenerbahçe e Galatasaray sempre in forte pressione – il Diavolo avrebbe a disposizione il budget necessario per regalare un innesto di primissimo piano al nuovo tecnico Rúben Amorim.

Calciomercato Milan: c'è anche il nome di Ethan Nwaneri dell'Arsenal

Le linee guida tattiche di Amorim per il suosono note: serve un trequartista di piede mancino che ami agire sulla destra per poi convergere verso il centro del campo, pronto a inventare la giocata o a tentare la conclusione personale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, oltre ai profili degli argentini, la dirigenza del Milan sta monitorando con grande attenzione il talento dell'Arsenal

Classe 2007, inglese di origini nigeriane, Nwaneri possiede le doti atletiche e tecniche ideali per integrarsi alla perfezione nella batteria di trequartisti disegnata da Amorim. Sul gioiello dei Gunners si registra però una fitta concorrenza internazionale, con club del calibro di RB Lipsia, Everton e Fulham pronti a dare battaglia.

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Nwaneri è reduce da un'esperienza formativa di sei mesi in prestito all', dove era stato espressamente richiesto da. L'avventura in Ligue 1 era iniziata sotto i migliori auspici con il tecnico italiano; tuttavia, dopo l'addio dell'allenatore ex Brighton, il minutaggio del giovane trequartista si è drasticamente ridotto, finendo ai margini delle rotazioni francesi.

Nonostante la giovanissima età, il talento inglese vanta già un bagaglio statistico di tutto rispetto tra i professionisti:

Arsenal : 51 presenze complessive impreziosite da 10 reti e 2 assist.

: 51 presenze complessive impreziosite da 10 reti e 2 assist. Olympique Marsiglia: 11 apparizioni ufficiali condite da 2 gol e un assist.

Le cifre dell'affare e la clausola di recompra dell'Arsenal

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Il valore di mercato del calciatore, secondo i dati aggiornati del portale specializzato Transfermarkt, si attesta attorno ai. Le ultime indiscrezioni confermano che l'Arsenal sarebbe disposto a privarsi del proprio gioiello per una cifra vicina a quella valutazione.La dirigenza londinese intende però blindare il futuro del ragazzo. Nelle scorse ore è emersa la chiara intenzione dei Gunners di inserire nell'eventuale accordo di cessione unaa cifre superiori, una mossa strategica per non perdere definitivamente il controllo sul cartellino del giocatore. Il Milan osserva l'evoluzione della situazione, pronto a sferrare l'attacco non appena si sbloccherà il fronte Leão.