Milan, Nwaneri costa molto. Soulé non convince troppo: tutti i dubbi sulla trequarti rossonera

Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO

Continua il mercato del Milan con un primo obiettivo chiaro: serve cedere più giocatori possibili prima di pensare ad altri investimenti per completare la rosa di Ruben Amorim. È necessario cedere anche perché la rosa è già piena in questo momento: come scrive Il Corriere dello Sport restano in piedi delle idee molto interessanti per il nuovo trequartista rossonero, primo obiettivo per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.

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Le idee per il trequartista: il sogno Nwaneri e le alternative

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