Milan, Nwaneri costa molto. Soulé non convince troppo: tutti i dubbi sulla trequarti rossonera

Il Milan cerca il rinforzo sulla trequarti. Da Nwaneri a Soulé fino alla pazza idea Brahim Díaz: numeri e statistiche a confronto per il mercato rossonero
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Continua il mercato del Milan con un primo obiettivo chiaro: serve cedere più giocatori possibili prima di pensare ad altri investimenti per completare la rosa di Ruben Amorim. È necessario cedere anche perché la rosa è già piena in questo momento: come scrive Il Corriere dello Sport restano in piedi delle idee molto interessanti per il nuovo trequartista rossonero, primo obiettivo per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.
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Le idee per il trequartista: il sogno Nwaneri e le alternativeTra le nuove idee c'è quella di Ethan Nwaneri, classe 2007 dell'Arsenal. Il problema è il prezzo, visto che i gunners vogliono più di 50 milioni di euro per cederlo. L'alternativa al momento è Soulé della Roma: l'esterno argentino non convince troppo per costi e situazione fisica. Restano poi in piedi le possibili occasioni dal Real Madrid: oltre che Mastantuono (tanta concorrenza e prestito secco che non convince il Milan), spunta la possibilità di un ritorno in rossonero di Brahim Díaz, che potrebbe diventare un'occasione di fine mercato. Andiamo a vedere un confronto numerico tra le prime due possibilità (dati dal sito Sofascore).
I numeri e le statistiche di Soulé alla RomaSoulé ha giocato in stagione 28 partite da titolare in Serie A con la maglia della Roma. Questi suoi numeri: 6 gol e 5 assist. In campo è stato schierato proprio sul centro-destro. Occhi sugli xG (gol attesi): l'argentino si è fermato a quota 3.96, mentre gli assist attesi si sono attestati a quota 4.21. I suoi numeri registrano 45.9 tocchi per partita con 1.6 di tiri tentati di media e il 12% di conversione alla rete. Bisogna aggiungere poi gli 1.1 (37%) di dribbling riusciti di media con 12.0 palloni persi ad ogni partita giocata.
Il rendimento di Nwaneri al Marsiglia e il confronto tatticoPassiamo poi al profilo di Nwaneri, che ha giocato con il Marsiglia in Ligue 1. Se guardiamo gli xG (gol attesi) l'inglese si è fermato a quota 0.71, mentre gli assist attesi si sono fermati a quota 0.93. 23.7 tocchi per partita a cui va aggiunto un tiro di media e il 22% di conversione alla rete. 0.6 (31%) di dribbling riusciti di media con 6.4 palloni persi ad ogni partita giocata. Il trequartista inglese ha collezionato 9 presenze in Ligue 1 di cui solo 3 dal primo minuto, segnando comunque 2 gol e servendo un assist. In Francia è stato schierato a destra, con la possibilità di accentarsi.
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