Santiago Gimenez salta il tour a Perth per un nuovo infortunio alla caviglia. Il messicano lavora a Milanello, mentre la Lazio studia il colpo ad agosto

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

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Il Milan sta lavorando in vista della prossima stagione: la squadra di Ruben Amorim si trova a Perth, in Australia per la seconda parte del raduno. Il prossimo 5 agosto ci sarà un'amichevole molto suggestiva contro l'Inter: un derby d'agosto che fa ricordare ai tifosi rossoneri le notti dei trofei TIM.

L'allenatore portoghese ritrova vari giocatori che sono stati impegnati durante i Mondiali 2026. Due però non ci saranno per infortunio: parliamo di Pulisic e Santiago Gimenez. L'attaccante messicano si è fatto di nuovo male alla caviglia che lo aveva messo già ko durante la stagione con i rossoneri.

Milan, Santiago Gimenez è tornato a Milanello: al lavoro per recuperare dall'infortunio

I numeri della stagione e l'interesse della Lazio sul mercato

Stagione a dir poco deludente per il numero 7 del Diavolo:
  • Solo una rete segnata contro il Lecce in Coppa Italia,
  • Zero in Serie A.

Numeri molto bassi per la prima punta del Milan. Non è un caso che si parli di una sua cessione già da prima del termine della stagione. Resta l'interesse della Lazio per Santiago Gimenez anche se l'operazione resta complessa per via dei costi. Si potrebbe sbloccare qualcosa ad agosto magari, quando il Milan potrebbe anche aprire a un prestito con diritto di riscatto per cedere il suo attaccante.

Il rientro a sorpresa a Milanello e il futuro del messicano

Intanto, come testimoniato da una storia pubblicata su Instagram proprio dal messicano, Santiago Gimenez è tornato a Milanello dove sta lavorando per recuperare al meglio e il prima possibile dal suo infortunio.

Vedremo se l'ex Feyenoord giocherà ancora una partita (anche solo amichevole) con la maglia rossonera o se verrà ceduto prima in questa sessione di mercato.

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