Santiago Giménez apre alla Lazio e spunta anche la Fiorentina: ecco la richiesta del Milan

Santiago Giménez è pronto a fare le valigie e lasciare il Milan: i rossoneri hanno investito più di 70 milioni di euro per strappare Gonçalo Ramos al PSG. Il portoghese sarà la prima punta titolarissima del 3-4-2-1 di Amorim. Dietro di lui ci potrebbe essere Francesco Camarda, confermato dallo stesso allenatore rossonero. Quasi impossibile pensare che Santiago Giménez resti al Milan partendo sulla carta come terza opzione dell'attacco del Diavolo.

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L'intreccio di mercato: l'apertura alla Lazio e lo sfondo Fiorentina

Per questo motivo una cessione sembra la strada più facile in questo momento: come scrive il sito calciomercato.com, il Milan vorrebbe incassare circa 30 milioni di euro per la cessione del messicano, con l'agente Pimenta che ha raccolto un forte interesse della Lazio e un sondaggio della Fiorentina, che potrebbe essere interessata in caso di partenza di Kean (sul quale c'è l'interesse del Como).

La situazione legata ai club interessati si sviluppa su due fronti:

Lato Lazio : prima di pensare a un possibile tentativo per l'attaccante messicano, i biancocelesti dovrebbero cedere uno tra Boulaye Dia e Ratkov.

: prima di pensare a un possibile tentativo per l'attaccante messicano, i biancocelesti dovrebbero cedere uno tra Boulaye Dia e Ratkov. La posizione del giocatore: Santiago Giménez starebbe aprendo in maniera significativa alla pista Lazio, ma il Milan potrebbe non aprire a un prestito con diritto di riscatto per la sua prima punta.

Il bilancio in rossonero e le condizioni per l'addio

Santiago Giménez non è mai riuscito a lasciare il graffio nel suo periodo in rossonero: specialmente la scorsa stagione è stata nettamente deludente., uno solo in Coppa Italia e il lunghissimo infortunio alla caviglia come ciliegina sulla torta di una stagione nata e continuata storta per la punta messicana.

Nonostante questo, il Milan ha investito circa 30 milioni di euro per prelevarlo dal Feyenoord nel gennaio 2025. Difficile pensare che ci possa rinunciare senza incassare dei soldi importanti in questa sessione di mercato. Poi, se non ci dovessero essere soluzioni ad agosto inoltrato, le cose potrebbero anche cambiare, ma tutto dipenderà dalle possibili offerte in arrivo per l'attaccante messicano.