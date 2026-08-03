Milan, Leão resta? Tutti i dubbi. Inácio ancora possibile: ecco come. Retroscena su Estupiñán

Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri sono, in questo momento, abbastanza fermi nella ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Sono arrivati Gonçalo Ramos e Mario Gila e ora il club deve cercare di vendere i giocatori che non rientrano nel nuovo progetto rossonero.

In questo scenario con tante voci che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura.

Ecco di cosa parliamo oggi:

Gonçalo Inácio non è sfumato: il difensore può ancora arrivare, ecco come.

il difensore può ancora arrivare, ecco come. Estupiñán e l'Aston Villa: operazione di mercato ancora non svanita. Il punto.

operazione di mercato ancora non svanita. Il punto. Nwaneri per l'attacco: i dettagli e le cifre da Carlo Pellegatti.

i dettagli e le cifre da Carlo Pellegatti. Cessione Leão: il portoghese può restare. Tutti i dubbi con il calcio di Amorim.

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Gonçalo Inácio ancora possibile

Come riporta stamattina, Tomori resta sul mercato e, qualora dovesse partire, il Milan potrebbe aggiungere un altro difensore al reparto. L'arrivo di Mario Gila toglie spazio importante per il difensore inglese che resta in scadenza di contratto a giugno 2027. Per questo è difficile attendersi offerte superiori ai 15-20 milioni di euro.

In caso di una partenza arriverebbe chiaramente un sostituto con Gonçalo Inácio dello Sporting ancora possibile. Inácio ha giocato spesso sul lato sinistro del campo, ruolo occupato da Pavlović nel Milan. Non è impossibile ipotizzare che il difensore portoghese possa giocare al centro del reparto se dovesse trasferirsi in rossonero. Per Gonçalo Inácio servirebbe un'offerta importante da circa 35-40 milioni di euro, un altro investimento importante per il Diavolo.

I retroscena su Estupiñán

sembrava a un passo da salutare il Milan dopo una sola stagione: arrivato per diventare il titolare della fascia sinistra rossonera, è stato molto deludente giocando nel 3-5-2 e con il calcio difensivista di Massimiliano Allegri. Un solo gol e un solo assist messi a referto, perdendo il posto a favore del giovane Bartesaghi.

L'ecuadoriano è stato a un passo dall'Aston Villa: ecco i retroscena dal giornalista Matteo Moretto su YouTube:

"Tra Milan e Aston Villa l'accordo era stato praticamente trovato, mancava davvero pochissimo, la distanza era veramente ridotta. Tutto si è fermato dopo una riunione interna al Milan, con Amorim che ha frenato sulla partenza di Estupiñán perché prima voleva vederlo e testarlo in allenamento. Vedremo se questo veto di Amorim persisterà oppure no e bisognerà capire anche se l'Aston Villa sarà disposto ad aspettare".

Probabile che il futuro di Estupiñán venga deciso dopo le prossime amichevoli contro Inter, Chelsea e Manchester United: dopo queste sfide il parere di Amorim sul terzino sinistro potrebbe essere più chiaro.

Il punto su Nwaneri

"L’Arsenal ad oggi deve ancora decidere se mandarlo in qualche altra squadra o come gestire il futuro di questo giocatore".

Uno dei ruoli che il Milan potrebbe rinforzare in questa sessione di mercato è il trequartista. Tanti nomi fatti in queste settimane tra cui anche quello di. Ecco gli ultimi dettagli dal giornalistasu YouTube:

Secondo Pellegatti, però, ci sarebbe già un accordo tra gli inglesi e il Lipsia: 35/40 milioni per il cartellino dell'inglese. Ma i Gunners non vogliono perdere il controllo sul giocatore, e potrebbero inserire una clausola per riportarlo a casa per circa 55-60 milioni di euro.

"Il Milan non lo vuole in prestito secco ed è d’accordo con l’Arsenal. Bisogna vedere se il Milan è disposto ad accettare la richiesta dell’Arsenal: pagarlo 35-40, con la recompra tra due anni, fissata a 55-60. Il Milan ha avuto qualche contatto con l’Arsenal e deve capire se in questa situazione affondare il colpo o no". Conclude Pellegatti.

In tutto questo, è difficile pensare che il Milan possa spendere una cifra così elevata senza l'uscita di Rafael Leão.

Leão può restare: i dubbi

Il destino del mercato del Milan resta legato al destino di: il portoghese, anche dopo le sue dichiarazioni al termine della stagione, sembrava a un passo dalla cessione. Poco interesse e l'assenza (per ora) di offerte significative, stanno facendo aumentare le probabilità che il portoghese resti al Milan anche con Amorim in panchina.

Se Leão dovesse restare al Milan, sarebbe difficile un altro investimento per il trequartista mancino tanto richiesto da Amorim. In più come potrebbe giocare il numero 10 del Diavolo nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese: quasi impossibile pensare che Rafa possa fare la doppia fase con continuità. Da togliere, quindi, il ruolo da esterno di centrocampo.

Provarlo come sottopunta di sinistra? Il portoghese dovrebbe giocare più accentrato del solito e non potrebbe dare sfogo alla sua velocità sulla fascia. In più dovrebbe giocare sullo stretto e con meno campo aperto da attaccare. Servirebbe poi pressing costante, aspetto che non abbiamo mai visto da parte di Leão. Insomma i dubbi restano molti.