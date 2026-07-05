Il calciomercato estivo del Milan vive ore di cruciale importanza, non solo sul fronte degli acquisti ma anche su quello delle conferme illustri. Gran parte delle strategie per il nuovo centrocampo rossonero passerà inevitabilmente dalla decisione finale di Luka Modrić in merito al proprio futuro professionale. Il fuoriclasse croato sta sciogliendo gli ultimi dubbi, e l'ambiente milanista attende con il fiato sospeso.

Il bivio contrattuale e le cifre del rinnovo

La clamorosa svolta: dall'addio al sì ad Amorim

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Il fattore Amorim e l'attestato di stima per l'anno zero

La situazione burocratica è ben definita: lo scorso 30 giugno è ufficialmente scaduto il contratto che legava il centrocampista (classe 1985) al Diavolo. Modrić ha però in mano un'opzione unilaterale per, spostando la scadenza al 30 giugno 2027. Qualora decidesse di esercitarla, il Pallone d'Oro 2018 percepirebbe lo stesso ingaggio dell'annata appena conclusa, ovveroSoltanto un mese e mezzo fa, lo scenario appariva completamente compromesso. Dopo la dolorosa mancata qualificazione in Champions League e il successivo terremoto societario che ha portato all'azzeramento dell'area tecnica da parte di, la permanenza di Modrić sembrava un'ipotesi impossibile. Per lui si prospettavano i passaggi formali per il ritiro dal calcio giocato e un romantico ritorno al Real Madrid nelle vesti di dirigente.Oggi, invece, il quadro si è totalmente capovolto. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', in casa rossonera cresce ungiorno dopo giorno. Le indiscrezioni che filtrano dall'entourage del giocatore descrivono, mettendosi a completa disposizione del nuovo allenatore Rúben Amorim.A fare la differenza in questa clamorosa inversione di rotta è stato anche il pressing del nuovo tecnico portoghese. Amorim ha già avviato un fitto colloquio telefonico con il regista, reduce dalla sfortunata campagna ai Mondiali con la sua Croazia. L'allenatore lusitano gli ha illustrato nel dettaglio il nuovo progetto tattico e di gestione dello spogliatoio, dove il classe 1985 ricoprirebbe il ruolo di chioccia e leader carismatico, seppur con un minutaggio più ridotto.

La decisione finale del croato di sposare la causa milanista rappresenterebbe il più importante attestato di stima nei confronti dell'anno zero firmato RedBird. Un segnale chiaro a tutto l'ambiente: il nuovo Milan ha ancora l'appeal necessario per trattenere anche una leggenda del calcio mondiale come Modrić.