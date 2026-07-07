Tegola per il Milan: Christian Pulisic si arrende per un infortunio alla caviglia nel k.o. degli U.S.A. contro il Belgio. Le sue parole nel post-partita
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Nella notte, allo stadio 'Lumen Field' di Seattle, gli Stati Uniti d'America hanno perso rovinosamente - 1-4 - contro il Belgio, incassando così una cocente eliminazione dai Mondiali agli ottavi di finale. Si tratta di brutte notizie non soltanto per la Nazionale statunitense, ma anche per il Milan, visto che il suo attaccante Christian Pulisic è uscito dal campo durante il match per un infortunio alla caviglia.
Infortunio Pulisic: la dinamica del problema alla cavigliaPulisic, partito titolare come esterno sinistro offensivo del 4-3-3 degli U.S.A. del Commissario Tecnico Mauricio Pochettino, si è fatto male a ripresa inoltrata, in un contrasto con il capitano del Belgio, Youri Tielemans. L'attaccante del Milan è rimasto a terra qualche minuto, poi si è rialzato, ha provato a rimanere in campo ma non ce l'ha fatta. Al 59', dunque, ha lasciato il proprio posto sul terreno di gioco a Sebastian Berhalter.
Le parole di 'Capitan America' a ESPN e il nodo contrattoÈ stato lo stesso Pulisic, a fine partita, ai microfoni di 'ESPN', a confermare l'infortunio che non gli ha permesso di concludere regolarmente la sfida di Seattle:
"Mi sono slogato la caviglia. È solo frustrante finire così. Ora ho tempo per riposare e starò bene".
Il calciatore ha voluto così tranquillizzare tutti i suoi tifosi in vista del prossimo futuro. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più sui tempi di recupero, sul suo futuro in rossonero e sul tema dell'eventuale rinnovo di contratto con il Milan.
Infermeria Milan: secondo stop ai Mondiali dopo GiménezPer l'esterno statunitense si è trattato del secondo stop in questa competizione, dopo quello accusato al termine della prima partita vinta contro il Paraguay (un risentimento al polpaccio). Più in generale, però, quello di Pulisic è il secondo infortunio per un giocatore del Milan durante questi Mondiali. Nelle ore precedenti, infatti, si era fatto male anche Santiago Giménez durante Messico-Inghilterra degli ottavi. Per il 'Bebote' si tratta di una distorsione di secondo grado alla caviglia destra e otto settimane di stop.
Il riepilogo degli infortuni dei rossoneri al Mondiale
|Giocatore
|Nazionale
|Tipo di infortunio
|Situazione / Stop stimato
|Christian Pulisic
|Stati Uniti
|Slogatura alla caviglia (e precedente risentimento al polpaccio)
|Da valutare nei prossimi giorni
|Santiago Giménez
|Messico
|Distorsione di II grado alla caviglia destra
|8 settimane di stop
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