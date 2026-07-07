Nella notte, allo stadio 'Lumen Field' di Seattle, gli Stati Uniti d'America hanno perso rovinosamente - 1-4 - contro il Belgio, incassando così una cocente eliminazione dai Mondiali agli ottavi di finale. Si tratta di brutte notizie non soltanto per la Nazionale statunitense, ma anche per il Milan, visto che il suo attaccante Christian Pulisic è uscito dal campo durante il match per un infortunio alla caviglia.

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Infortunio Pulisic: la dinamica del problema alla caviglia

Le parole di 'Capitan America' a ESPN e il nodo contratto

"Mi sono slogato la caviglia. È solo frustrante finire così. Ora ho tempo per riposare e starò bene".

Gli U.S.A., che hanno schierato in campo dal 1' l'attaccante Folarin Balogun dopo che l'intervento del Presidente Donald Trump aveva fatto sì che la FIFA ne sospendesse la squalifica, sono crollati sotto i colpi dell'ex rossonero Charles De Ketelaere (autore di una doppietta), Hans Vanaken e del solito Romelu Lukaku. Inutile, se non per le statistiche, il gol del momentaneo pareggio siglato da Malik Tillman.Pulisic, partito titolare come esterno sinistro offensivo del 4-3-3 degli U.S.A. del Commissario Tecnico Mauricio Pochettino, si è fatto male a ripresa inoltrata, in un contrasto con il capitano del Belgio, Youri Tielemans. L'attaccante del Milan è rimasto a terra qualche minuto, poi si è rialzato, ha provato a rimanere in campo ma non ce l'ha fatta. Al 59', dunque, ha lasciato il proprio posto sul terreno di gioco a Sebastian Berhalter.È stato lo stesso Pulisic, a fine partita, ai microfoni di 'ESPN', a confermare l'infortunio che non gli ha permesso di concludere regolarmente la sfida di Seattle:

Il calciatore ha voluto così tranquillizzare tutti i suoi tifosi in vista del prossimo futuro. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più sui tempi di recupero, sul suo futuro in rossonero e sul tema dell'eventuale rinnovo di contratto con il Milan.

Infermeria Milan: secondo stop ai Mondiali dopo Giménez

Il riepilogo degli infortuni dei rossoneri al Mondiale

Giocatore Nazionale Tipo di infortunio Situazione / Stop stimato Christian Pulisic Stati Uniti Slogatura alla caviglia (e precedente risentimento al polpaccio) Da valutare nei prossimi giorni Santiago Giménez Messico Distorsione di II grado alla caviglia destra 8 settimane di stop

Per l'esterno statunitense si è trattato del secondo stop in questa competizione, dopo quello accusato al termine della prima partita vinta contro il Paraguay (un risentimento al polpaccio). Più in generale, però, quello di Pulisic è il secondo infortunio per un giocatore del Milan durante questi Mondiali. Nelle ore precedenti, infatti, si era fatto male anchedurante Messico-Inghilterra degli ottavi. Per il 'Bebote' si tratta di una distorsione di secondo grado alla caviglia destra e otto settimane di stop.