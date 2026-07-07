Intreccio di mercato sull'asse Milano-Roma-Zagabria. I rossoneri sfruttano lo stallo dei biancocelesti e piombano sul centrale ex Barcellona. Fissato il prezzo
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Le trame del calciomercato estivo regalano un intreccio a dir poco clamoroso sull'asse Milano-Roma-Zagabria. Mentre la dirigenza del Milan, da un lato, porta avanti i negoziati serrati con la Lazio per l'acquisto del difensore centrale spagnolo Mario Gila, dall'altro lato flirta apertamente con la Dinamo Zagabria. L'obiettivo? Scippare ai biancocelesti proprio il profilo individuato per sostituire l'iberico: si tratta di Sergi Domínguez. Questo suggestivo scenario di mercato è stato delineato con forza nelle ultime ore in Croazia da 'Sportske Novosti'.
Chi è Sergi Domínguez: la scuola Masia e l'esplosione con BobanLa Lazio stava lavorando da tempo e sotto traccia su Sergi Domínguez, difensore centrale classe 2005, dotato di un ottimo piede destro e di grandi qualità in fase di impostazione della manovra. Il ragazzo d'altronde vanta un curriculum di assoluto livello, essendo cresciuto all'interno della Masia, il celebre settore giovanile del Barcellona. Nell'estate del 2025, la Dinamo Zagabria ha intuito il colpo acquistandolo per appena 1,2 milioni di euro, e nel giro di una stagione ne ha fatto un titolare inamovibile.
Il suo score nell'ultima annata parla da solo: 41 presenze ufficiali, impreziosite da 2 gol e 4 assist divisi tra il massimo campionato croato, le coppe nazionali e l'Europa League. Numeri importanti per un ventenne, che il club balcanico ha blindato con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2029. Il club croato, oggi presieduto dall'indimenticato ex fuoriclasse e dirigente rossonero Zvonimir 'Zorro' Boban, sa di avere un gioiello prezioso tra le mani.
Lo stallo della Lazio e la strategia del Milan: cifre e incastri in difesaIl paradosso di mercato nasce dalle difficoltà economiche della Lazio. Il club di Claudio Lotito deve necessariamente condurre una sessione di mercato basata sul 'saldo zero' (ogni operazione in entrata deve essere finanziata da una corrispondente uscita). Senza la cessione ufficiale di Gila, dunque, i biancocelesti non hanno la liquidità per affondare il colpo con Boban. Il Milan ha annusato lo stallo e, secondo la stampa croata, ha chiesto immediatamente informazioni dettagliate sul talento catalano.
Il reparto arretrato rossonero, del resto, andrà incontro a profonde modifiche a causa di un paio di partenze programmate. Fikayo Tomori è finito concretamente nel mirino del Coventry in Premier League, mentre il giovane David Odogu è destinato a lasciare Milanello in prestito formativo per una stagione. L'assalto a Sergi Domínguez si inserisce perfettamente in questa strategia di rinnovamento: il Milan è pronto a beffare la Lazio due volte.
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