Amorim parla già italiano: "Il Milan è un onore. Sono qui per vincere" | VIDEO

Il calciomercato del Milan è in fermento e non sembra volersi placare. Dopo l'acquisti di Gonçalo Ramos per più di 75 milioni di euro, i rossoneri si sono fiondati sull'altra prerogativa per completare la rosa: il difensore centrale.

Il primo profilo individuato è quello di Mario Gila, roccioso difensore della Lazio con cui il Milan ha già trovato un accordo sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro più bonus per stagione. La Lazio ha rifiutato la prima ma nelle prossime ore i rossoneri torneranno alla carica con una nuova proposta, intenzionati a portare a Milanello il centrale spagnolo.

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Ma non è finita qui. Come riportato da Tuttosport, il Diavolo non ha intenzione di limitarsi ad un solo difensore in questa sessione di mercato: Il Milan infatti continua a osservare attentamente, difensore portoghese dello Sporting Lisbona.

I rossoneri potrebbero tentare l'assalto al classe 2001 nelle prossime settimane, molto probabilmente dopo aver chiuso per Gila e aver incassato un "gruzzoletto" dalle cessioni (anche se, per il momento, pare non ci siano movimenti concreti per gli esuberi rossoneri).

Chi è Gonçalo Inácio

Inácio è uno dei centrali più apprezzati nel panorama europeo. I sui punti di forza più evidenti sono la qualità con il pallone tra i piedi e la lettura del gioco: è un difensore che esce pulito dalla pressione, non si fa intimorire dal pressing avversario e che sa impostare l'azione sia con lanci lunghi precisi che con il gioco corto: caratteristiche che nel 3-4-2-1 di Amorim possono risultare fondamentali. Il tecnico portoghese, che lo conosce bene fin dai tempi dello Sporting, aveva una grande considerazione del centrale lusitano anche nella sua esperienza in Portogallo: fattore in più per considerare più che utile e sensato il suo approdo in rossonero.

Nella stagione appena conclusa ha confermato il proprio status di top player della Liga Portugal: presente e affidabile, raramente fuori dai titolari dello Sporting, mettendo a referto ben 46 presenze condite da 3 gol e 3 assist.

Sul fronte del valore di mercato, lo Sporting non intende svendere uno dei propri pilastri: la valutazione si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, una cifra importante ma giustificata dalla sua importanza, essendo anche un elemento fisso nelle convocazioni portoghesi. Il Milan però potrebbe puntarci con insistenza e, ritrovando Amorim, potrebbe fare quel salto di qualità definitivo che gli manca per consacrarsi tra i migliori centrali d'Europa.