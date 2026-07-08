Milan, incontro di mercato con la dirigenza dell'Udinese: i dettagli

Retroscena svelato da Sky Sport: i dirigenti del Milan hanno incontrato il ds dell'Udinese Gianluca Nani. Sul tavolo i nomi di Solet, Kristensen, Atta e Zaniolo per Amorim?
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
Il Milan ha già chiuso colpi di calciomercato importanti: gli arrivi di Gila e Ramos hanno rinforzato molto la rosa di Amorim e lanciato un segnale importante. Il Diavolo non ha paura di spendere anche prima di cessioni importanti. Il mercato in entrata dei rossoneri non si ferma sicuramente con questi due arrivi e ci saranno nuovi colpi.
L'analisi per la difesa di Amorim: fari puntati su Thomas Kristensen e SoletNon è una novità che il Milan cerchi un difensore anche con l'arrivo di Mario Gila, e sia Thomas Kristensen che Solet potrebbero essere dei giocatori interessanti. Nel 3-4-2-1 di Amorim, probabilmente potrebbero giocare al centro della difesa visto che sono entrambi bravi nell'impostazione dal basso e nell'anticipare gli avversari.
Non è una novità che il Milan cerchi un difensore anche con l'arrivo di Mario Gila, e sia Thomas Kristensen che Solet potrebbe essere dei giocatori interessanti. Nel 3-4-2-1 di Amorim, probabilmente potrebbero giocare al centro della difesa visto che sono entrambi bravi nell'impostazione dal basso e nell'anticipare gli avversari.
Le soluzioni sulla trequarti e in attacco: le idee Atta, Zaniolo e DavisAtta è un centrocampista molto tecnico e moderno e sa dominare il gioco con il suo fisico e il dribbling. Nato come mediano, eccelle come mezzala di rottura: nel 3-4-2-1 potrebbe anche giocare come trequartista dietro la prima punta.
Stesso discorso per Zaniolo che sarebbe l'ideale tatticamente per Amorim, mentre Davis sarebbe un cambio importante per Ramos da avere in panchina.
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