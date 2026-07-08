Retroscena svelato da Sky Sport: i dirigenti del Milan hanno incontrato il ds dell'Udinese Gianluca Nani. Sul tavolo i nomi di Solet, Kristensen, Atta e Zaniolo per Amorim?

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Gerry Cardinale, managing partner RedBird e proprietario AC Milan, accoglie il nuovo allenatore Rúben Amorim nel centro sportivo di Milanello

Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale

Il Milan ha già chiuso colpi di calciomercato importanti: gli arrivi di Gila e Ramos hanno rinforzato molto la rosa di Amorim e lanciato un segnale importante. Il Diavolo non ha paura di spendere anche prima di cessioni importanti. Il mercato in entrata dei rossoneri non si ferma sicuramente con questi due arrivi e ci saranno nuovi colpi.

Come viene riportato da Sky Sport 24 e dall'inviato Peppe Di Stefano i vertici del mercato del Milan hanno incontrato una delegazione di dirigenti dell'Udinese. A Casa Milan presenti il direttore sportivo bianconero Gianluca Nani e alcuni suoi collaboratori. Non ci sono dettagli su possibili nomi anche se l'Udinese ha giocatori molto interessanti anche per il Milan: in difesa Solet e Kristensen, più volte accostati ai rossoneri. Mentre in attacco c'è Zaniolo. Atta è un centrocampista molto interessante.

Milan, incontro di mercato con la dirigenza dell'Udinese: i dettagli

L'analisi per la difesa di Amorim: fari puntati su Thomas Kristensen e Solet

Non è una novità che il Milan cerchi un difensore anche con l'arrivo di Mario Gila, e sia Thomas Kristensen che Solet potrebbero essere dei giocatori interessanti. Nel 3-4-2-1 di Amorim, probabilmente potrebbero giocare al centro della difesa visto che sono entrambi bravi nell'impostazione dal basso e nell'anticipare gli avversari.

Non è una novità che il Milan cerchi un difensore anche con l'arrivo di Mario Gila, e sia Thomas Kristensen che Solet potrebbe essere dei giocatori interessanti. Nel 3-4-2-1 di Amorim, probabilmente potrebbero giocare al centro della difesa visto che sono entrambi bravi nell'impostazione dal basso e nell'anticipare gli avversari.

Le soluzioni sulla trequarti e in attacco: le idee Atta, Zaniolo e Davis

Atta è un centrocampista molto tecnico e moderno e sa dominare il gioco con il suo fisico e il dribbling. Nato come mediano, eccelle come mezzala di rottura: nel 3-4-2-1 potrebbe anche giocare come trequartista dietro la prima punta.

Stesso discorso per Zaniolo che sarebbe l'ideale tatticamente per Amorim, mentre Davis sarebbe un cambio importante per Ramos da avere in panchina.

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