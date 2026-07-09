Rúben Amorim ha dettato fin da subito, sin dal giorno del suo insediamento sulla panchina rossonera lo scorso 16 giugno, le linee guida per la sessione estiva di calciomercato del Milan. Il tecnico portoghese ha stabilito una precisa ed evidente scala di priorità per rinforzare la spina dorsale della squadra. Voleva un attaccante centrale ed è stato accontentato con l'oneroso acquisto di Gonçalo Ramos; voleva un difensore centrale ed è stato prelevato Mario Gila dalla Lazio. Ora, la priorità assoluta è diventata l'innesto di un trequartista di qualità: il club di Via Aldo Rossi sembra aver sciolto le riserve, muovendosi con assoluta convinzione su Kerim Alajbegović.

Il retroscena di Schira: il Milan segue Alajbegović da marzo

A fare il punto sulla trattativa è stato. L'esperto di calciomercato ha spiegato, attraverso un post dettagliato sul proprio account ufficiale del social network 'X', come il Milan sia ormai pronto ad aprire ufficialmente i negoziati con il, club tedesco che detiene la proprietà del cartellino del giocatore. La decisione è maturata dopo aver intrattenuto proficui colloqui con gli agenti del talento classe 2007. Schira ha inoltre svelato un interessante retroscena: il forte interesse del Diavolo per Alajbegović non è recente, ma affonda le radici nello scorso mese di marzo, quando l'ex direttore tecnico Geoffrey Moncada lo ha visionato e monitorato dal vivo durante la sfida tra Galles e Bosnia, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali.

Un corteggiamento a lungo termine, dunque, che anticipa persino la totale folgorazione avuta da Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, attualmente impegnato negli Stati Uniti d'America come opinionista di punta per l'emittente 'Fox Sports' in occasione della rassegna iridata, è rimasto letteralmente stregato dal ragazzo dopo averlo ammirato dal vivo durante il match tra Bosnia e Qatar, dove il classe 2007 ha messo a segno una splendida rete terminata direttamente sotto l'incrocio dei pali.

Se il Milan vorrà stringere i tempi per assicurarsi le prestazioni del fantasista – dotato di un dribbling ubriacante, di un'eccelsa tecnica individuale e di una notevole progressione palla al piede nell'uno contro uno – dovrà agire in fretta. La concorrenza sul mercato è folta e agguerrita, specialmente in Serie A: il talento bosniaco nato a Colonia è finito concretamente anche nei radar di Atalanta, Napoli e Roma.

Dall'esplosione a Salisburgo al contro-riscatto delle Aspirine

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Il percorso di crescita del baby prodigio giustifica ampiamente la corsa al rialzo delle pretendenti. Alajbegović è passato dal settore giovanile del Colonia a quello del Bayer Leverkusen nel 2021, compiendo tutta la trafila nel vivaio delle Aspirine fino all'estate del 2025, momento del suo trasferimento a titolo definitivo alper la modica cifra di 2 milioni di euro.In Austria, il fantasista ha vissuto una stagione magica e di totale consacrazione al suo primissimo impatto con il calcio dei grandi, collezionando ben. Un'esplosione fragorosa che gli è valsa anche la chiamata in pianta stabile nella Nazionale maggiore della Bosnia, con cui vanta già un bottino di 14 presenze e 2 reti. Preso atto dello straordinario rendimento in terra austriaca, il Bayer Leverkusen ha deciso di esercitare il diritto di riacquisto concordato l'anno precedente, riportando a casa il proprio gioiello per appena 8 milioni di euro.

Ora, i vertici del club della Renania Settentrionale-Vestfalia sono pronti a rimetterlo sul mercato a fronte di una richiesta economica oscillante tra i 25 e i 30 milioni di euro. Per i tedeschi si prospetta una maxi-plusvalenza da capogiro, mentre per il Milan potrebbe trattarsi del colpo perfetto per accendere la fantasia di San Siro.