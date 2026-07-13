Raduno Milan, Cardinale a Milanello: il pranzo con Gabbia e non solo. I dettagli | PM

Primo giorno di scuola per il Milan: i rossoneri si sono ritrovati a Milanello per l'inizio del raduno per preparare la stagione 2026-27 (qui tutte le notizie LIVE). Presente in prima linea anche il numero uno del Diavolo, ovvero Gerry Cardinale, sempre più al centro del nuovo progetto Milan e pronto a fare sentire la sua presenza ad Amorim e a tutto l'ambiente rossonero.

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Il retroscena su Gerry Cardinale: l'arrivo in elicottero e il pranzo con Gabbia

È arrivato al raduno direttamente in elicottero .

. Ha pranzato con la squadra sedendosi al fianco di Matteo Gabbia .

. Ha parlato molto con il gruppo degli italiani e con i giovani, accogliendo nel mondo rossonero anche il nuovo arrivato Mario Gila .

. Ha assistito al primo allenamento dei rossoneri e ha parlato a lungo con il nuovo allenatore Ruben Amorim.

Grazie al lavoro dell'inviato a Milanello Stefano Bressi, la redazione di Pianeta Milan può rivelarvi questi dettagli della giornata del proprietario rossonero:

Altro segnale che Gerry Cardinale sia in prima linea in questa rivoluzione del suo Milan, partita proprio dalla scelta del numero uno rossonero di fare piazza pulita al termine della passata stagione e ricostruire tutto. Scelta forte per la panchina: Ruben Amorim rappresenta un cambio di rotta radicale rispetto al tipo di gioco difensivo di Massimiliano Allegri.

Il primo discorso di Ruben Amorim alla squadra: "Vi difenderò"

Il tecnico portoghese ha parlato anche alla squadra. Ecco quanto detto (fonte account Instagram del Milan): "Ragazzi, dovreste introdurmi voi allo staff perché li conoscete meglio di me. Sono veramente contento di essere qui, davvero orgoglioso. Per qualsiasi cosa possiate avere bisogno, sono qui. Sono a disposizione. Per ogni discussione con altri giocatori vi difenderò, se avrete ragione. Ok, tutto qui. Cominciamo, grazie".

Un discorso generale molto introduttivo, ma utile per far capire subito le sue intenzioni. Ricordiamo che oggi alle 18 ci sarà il primo allenamento del nuovo Milan di Amorim aperto al pubblico, dove potremo scoprire le prime idee tattiche del nuovo allenatore rossonero.