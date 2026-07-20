Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo ormai da settimane. Gli acquisti sono arrivati immediatamente, andando a tappare i biche più grossi nelle zone di campo che necessitavano di interventi più urgenti. L'arrivo di Gonçalo Ramos risolve, in parte, il problema attaccante, mentre in difesa l'inserimento nell'organico di Mario Gila permette ai rossoneri di effettuare un grande salto di qualità.

Il mercato del Diavolo però deve iniziare a muoversi anche in uscita per ripartire e sgomberare la squadra dagli esuberi che non sembrano avere futuro in questo nuovo ciclo dei rossoneri. Tra i tanti profili che il Milan sta cercando di sistemare in questa fase calda del mercato, il nome di Fikayo Tomori è uno dei più vociferati. Il difensore inglese, arrivato a Milanello nel gennaio 2021 e diventato in poco tempo un punto fermo della retroguardia rossonera, rischia infatti di ritrovarsi tra i partenti di questa sessione estiva.

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La scelta di Tomori e la posizione del Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore sono arrivati segnali concretiildi Frank Lampard è notoriamente sulle tracce dell'inglese da giorni, con il Club neo-promosso in Premier che si sarebbe già attivato in prima persona per convincere Tomori a vestire la maglia degli Sky Blues. Il Coventry però non è più l'unica squadra interessata al centrale rossonero: nelle ultime ore infatti si sarebbe fatto avanti anche ilche ha effettuato un sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione.

La stagione del centrale inglese non è stata delle migliori: poco attento in molte occasioni, tanti errori e una centralità nel progetto che appare ormai persa. L'arrivo di Gila e la ricerca di un altro centrale difensivo poi sembrano allentarlo sempre di più dai rossoneri, pronti a fare un passo oltre al classe '97. Il suo contratto poi è in scadenza tra un anno e il Milan, dunque, si trova costretto a muoversi con attenzione per non perdere l'ultima occasione di monetizzare da una cessione che, altrimenti, rischierebbe di trasformarsi in un parametro zero. Il ritorno in Premier League sembra al momento l'opzione migliore per Tomori, che ritornerebbe a casa e potrebbe ricongiungersi con Frank Lampard, che lo conosce dai tempi del Chelsea.