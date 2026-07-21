La ricostruzione del reparto arretrato del Milan non si ferma all'arrivo di Mario Gila. Nelle strategie della dirigenza rossonera per questa sessione di calciomercato estivo, è prevista l'acquisizione di un ulteriore difensore centrale di spessore internazionale. Questa mossa si rende necessaria alla luce delle imminenti rotazioni in uscita, che vedono due elementi pronti a salutare Milanello.

Il primo è Fikayo Tomori, ormai destinato a una cessione a titolo definitivo per fare ritorno in Premier League. Il secondo è il giovane David Odogu, per il quale si profila un trasferimento in prestito secco della durata di una stagione, ideale per fargli accumulare esperienza e minutaggio.

Obiettivo Gonçalo Inácio: il fedelissimo di Rúben Amorim

Come riportato nell'edizione odierna del "Corriere dello Sport", il profilo in cima alla lista dei desideri del club rossonero è quello di. Classe 2001, il centrale mancino in forza allo Sporting Lisbona rappresenta molto più di una semplice idea di mercato: è un vero e proprio fedelissimo del nuovo tecnico milanista, colui che lo ha lanciato nel grande calcio e ne ha valorizzato le doti con la maglia dei

Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano capitolino, nelle ultime settimane si sarebbero registrati nuovi contatti diretti tra Amorim e il difensore. Ad agevolare i dialoghi c'è anche un importante fattore burocratico: sia l'allenatore sia il calciatore sono assistiti dalla medesima agenzia di procure, la AS1. Questo canale privilegiato colloca Gonçalo Inácio tra gli obiettivi prioritari per completare la retroguardia in vista della stagione 2026-2027.

Le cifre dell'affare: clausola e valutazione dello Sporting

Clausola rescissoria : nel contratto con lo Sporting Lisbona è presente una clausola di risoluzione fissata a 60 milioni di euro .

: nel contratto con lo Sporting Lisbona è presente una clausola di risoluzione fissata a . Prezzo di vendita: la dirigenza biancoverde è disposta a trattare la cessione per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

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L'incastro tattico nella difesa a tre del Milan

Dal punto di vista economico, la trattativa si preannuncia complessa a causa della rigida posizione del club di Lisbona. La situazione contrattuale del difensore portoghese prevede parametri ben definiti:L'investimento su Gonçalo Inácio garantirebbe ad Amorim una pedina cruciale per lo sviluppo del suo sistema di gioco. Trattandosi di un centrale mancino naturale, il portoghese andrebbe a occupare la posizione di mezzo nella linea a tre difensiva, tra Gila e Strahinja Pavlović. Un ruolo chiave per garantire pulizia nella prima costruzione della manovra e facilità di uscita palla al piede, caratteristiche fondamentali nel credo tattico dell'allenatore ex Sporting.