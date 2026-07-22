Il calciomercato estivo del Milan è iniziato sotto i migliori auspici. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha piazzato subito due colpi di primissimo piano, assicurandosi le prestazioni del centravanti Gonçalo Ramos dal PSG e blindando la retroguardia con l'arrivo dello spagnolo classe 2000 Mario Gila dalla Lazio, grazie a un investimento complessivo di 30 milioni di euro (27,5 di parte fissa e 2,5 di bonus). Tuttavia, i movimenti nel reparto arretrato sono tutt'altro che conclusi.

La rivoluzione tattica di Rúben Amorim e le mosse in uscita

L'insediamento del nuovo allenatore Rúben Amorim ha imposto una virata strategica radicale. Il tecnico portoghese ha impostato i primi allenamenti a Milanello sul suo marchio di fabbrica: il. Per far funzionare il nuovo sistema di gioco occorrono interpreti specifici e numericamente adeguati, specialmente a fronte delle imminenti rotazioni della rosa.

Il giovane centrale tedesco David Odogu è infatti pronto a salutare Milanello per una stagione, destinazione un prestito che possa garantirgli maggiore continuità d'impiego. Al contempo, resta da monitorare la situazione legata a Fikayo Tomori: il difensore inglese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e figura attualmente nella lista dei papabili partenti. Uno scenario che spinge il Milan a cercare con urgenza un nuovo difensore centrale sul mercato.

Ritorno di fiamma per Axel Disasi: le cifre e i dettagli

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di SportMediaset , i fari dei rossoneri sono tornati a posarsi su un vecchio pallino del club:. Il difensore francese di origini congolesi, classe 1998, è un profilo seguito a più riprese nelle ultime sessioni di mercato. Già nello scorso mese di gennaio il Diavolo aveva accarezzato l'idea di portarlo a Milano, prima che il calciatore accettasse il trasferimento temporaneo in prestito al West Ham.

Rientrato al Chelsea, Disasi si trova ora in una situazione di stallo. Il nuovo manager dei Blues, Xabi Alonso, non lo ritiene centrale nel proprio progetto tecnico, inserendolo di fatto nella lista dei cedibili. La società londinese predilige una cessione a titolo definitivo, nonostante un accordo contrattuale ancora lungo, valido fino al 30 giugno 2029. La base d'asta fissata dal Chelsea è chiara: non si scende sotto i 30 milioni di euro.

Il bivio di mercato: l'alternativa Gonçalo Inácio

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A questo punto della sessione, il Milan si trova davanti a una scelta strategica di vitale importanza. Affrontare una spesa da 30 milioni per Disasi oppure assecondare fino in fondo le linee guida del proprio allenatore? Con un extra budget di circa 10 milioni di euro, infatti, i rossoneri potrebbero raggiungere i 40 milioni complessivi necessari per arrivare adello Sporting Lisbona.Il centrale mancino portoghese, più giovane rispetto al calciatore del Chelsea, rappresenta una specifica e calorosa richiesta di Rúben Amorim, che lo ha già valorizzato e plasmato proprio nella difesa a tre durante la comune esperienza in patria. Le prossime settimane definiranno quale profilo sposerà definitivamente la causa del nuovo Milan.