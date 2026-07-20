Il centrocampo del Milan si appresta a subire una profonda sfoltitura. Con le conferme ufficiali di Adrien Rabiot e Luka Modrić all'interno dello scacchiere tattico di Rúben Amorim, il reparto mediano rossonero si ritrova in netto sovrannumero. Una situazione di esubero che vede coinvolti elementi di spicco come Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, ma anche chi è appena rientrato alla base: è il caso di Yunus Musah, pronto a salutare nuovamente Milanello in questa sessione estiva di calciomercato.

Il classe 2002 statunitense è reduce da una parentesi in chiaroscuro in prestito all'Atalanta. Sotto la guida di Ivan Jurić prima e di Raffaele Palladino poi, Musah ha collezionato soltanto 27 presenze per complessivi 825 minuti di gioco, pur riuscendo a mettere a referto 2 gol e un assist. Il mancato riscatto da parte dei bergamaschi lo ha riportato temporaneamente a Milano, dove Amorim lo sta valutando in ritiro, ma le edizioni odierne de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport tracciano una strada differente: nel suo futuro sembra esserci la Lazio.

La formula dell'affare con la Lazio e il fattore Gattuso

I quotidiani sportivi concordano sull'esistenza di una trattativa concreta tra il Milan e il club capitolino, la cui squadra è oggi guidata dall'ex bandiera e tecnico rossonero. L'allenatore calabrese stravede per la duttilità tattica di Musah, che considera un vero e proprio jolly capace di agire da mediano, mezzala, esterno di fascia o persino sulla trequarti.

L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. La formula esclude l'obbligo di riscatto poiché la Lazio, vincolata da rigidi parametri finanziari, non può sottoscrivere impegni economici a lungo termine in questa sessione di mercato.

La concorrenza della Premier League e l'asse Milano-Roma

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I biancocelesti stanno accelerando i tempi per anticipare la concorrenza estera. Sulle tracce del calciatore americano, ile l', entrambi disposti ad acquistare il cartellino dal Milan a titolo definitivo.A far pendere l'ago della bilancia in favore della permanenza in Italia del ragazzo potrebbero essere gli eccellenti rapporti commerciali tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e quella di Claudio Lotito, recentemente consolidati dal passaggio in rossonero di Mario Gila. Per Musah si tratterebbe dell'occasione ideale per rilanciarsi con continuità in una piazza calorosa e ambiziosa come quella romana.