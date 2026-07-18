Inizio di stagione sfortunato in casa rossonera sul fronte infermeria. Con una nota ufficiale distribuita alla stampa, il Milan ha comunicato che il giovane difensore Berkay Karaca è stato sottoposto in queste ore a un intervento chirurgico a Varese per risolvere la frattura al quarto metatarso del piede destro, subìta durante le prime sedute di allenamento.

L'operazione, resasi necessaria per garantire la perfetta calcificazione dell'osso, è stata eseguita con successo dal dottor Carlo Montoli e dalla sua équipe specialistica, alla presenza costante del medico sociale del Milan, il dottor Andrea Bulgheroni. Secondo quanto riferito dal club di Via Aldo Rossi, l'intervento è perfettamente riuscito: il calciatore è già stato dimesso dalla struttura ospedaliera e ha fatto immediato rientro a Milanello per iniziare l'iter riabilitativo personalizzato.

Dallo Schalke 04 alla Prima Squadra di Rúben Amorim

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Per Berkay Karaca, promettente terzino sinistro classe 2006, lo stop arriva nel momento più importante della sua giovanissima carriera. Il difensore, infatti, aveva iniziato questa nuova stagione lo scorso lunedì 13 luglio figurando tra i convocati della, affidata da quest'anno alla guida tecnica del portoghese, che lo stava monitorando con attenzione in questi primi giorni di ritiro.Un premio meritato dopo l'ottima annata trascorsa in forza al, la Seconda Squadra del Diavolo, che nella passata stagione era guidata in panchina da Massimo Oddo. Karaca è stato uno dei pilastri della formazione Under 23, collezionando ben 27 presenze complessive tra il campionato di Serie D e la Coppa Italia di categoria. Arrivato a titolo definitivo gratuito dai tedeschi dello Schalke 04 grazie all'intuizione dell'area scout rossonera, il turco/tedesco nato a Gersenkirchen (Germania) ha dimostrato una crescita costante che lo ha portato rapidamente a ridosso dei grandi.

Lo stop forzato rallenta la sua inserzione nelle rotazioni di Amorim per il precampionato, ma lo staff medico rossonero conta di riconsegnarlo al tecnico portoghese nel giro di poco tempo, una volta completato il percorso di riatletizzazione. Nelle prossime settimane verranno valutati i progressi clinici per stabilire con maggiore precisione la tabella di marcia del suo rientro in campo.