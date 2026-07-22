Le strade del Milan e di Rafael Leão sembrano destinate a separarsi in modo definitivo durante questa sessione estiva di calciomercato. I principali quotidiani sportivi in edicola oggi confermano una tendenza emersa ormai da diversi giorni: la fine di una lunga storia d'amore durata ben sette stagioni. Un ciclo ricco di soddisfazioni, impreziosito dalla conquista dello Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025, con un bottino complessivo di 80 gol e 65 assist messi a referto in 291 apparizioni ufficiali.

I motivi dell'addio: la scelta di Leão e il 3-4-2-1 di Rúben Amorim

La volontà di giungere a una separazione è pienamente condivisa da entrambe le parti in causa. Da un lato, l'attaccante classe 1999 ritiene concluso il proprio percorso formativo e di crescita in maglia rossonera, avendo manifestato a più riprese il desiderio di confrontarsi con un nuovo campionato e una differente realtà sportiva.

Dall'altro lato, il Milan sta affrontando una profonda rivoluzione strutturale sul piano tattico. L'approdo in panchina di Rúben Amorim ha portato in dote il passaggio fisso al modulo 3-4-2-1. Questo scacchiere non prevede l'utilizzo di esterni d'attacco puri sulla linea laterale, bensì richiede l'impiego di trequartisti di inserimento e palleggio posizionati alle spalle dell'unica punta. Un assetto in cui le caratteristiche tecniche di Leão risulterebbero difficilmente collocabili, accelerando la necessità di una cessione.

La pista Galatasaray e l'offerta shock da 10 milioni a stagione

Trovare una sistemazione ideale non si sta rivelando immediato. Le preferenze del calciatore portoghese rimangono indirizzate verso la Premier League inglese o la Liga spagnola. Tuttavia, al di là di semplici sondaggi esplorativi da parte di top club come Chelsea, Manchester United, Tottenham, Aston Villa e Barcellona, non si sono registrate proposte scritte.

Nelle ultime ore, la vera svolta è arrivata dalla Turchia. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'unica offerta concreta e ufficiale sul tavolo dell'entourage del portoghese è quella del Galatasaray. Il club di Istanbul ha formulato una proposta contrattuale importantissima: un accordo quadriennale con scadenza il 30 giugno 2030 da ben 10 milioni di euro netti a stagione. Un'ipotesi che il calciatore, attualmente in Turchia per trascorrere le vacanze estive, ha iniziato a prendere seriamente in considerazione.

Prezzo e formule: l'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto nel 2027

La dirigenza del Milan ha già stabilito la valutazione di mercato del proprio numero 10, blindato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028: la base di partenza per la cessione a titolo definitivo è di

La "rosea" evidenzia come le due società potrebbero trovare un punto d'incontro strategico modificando la formula del trasferimento qualora arrivasse il sì definitivo di Leão. Si valuta infatti l'opzione di un prestito oneroso con obbligo di riscatto da esercitare nell'estate del 2027. Questa formula consentirebbe al Galatasaray di dilazionare l'esborso finanziario, garantendo al Milan una cospicua caparra iniziale e la certezza dell'incasso totale differito.

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Sullo sfondo resta sempre la speranza del calciatore di ricevere una chiamata last-minute dal calcio inglese. In assenza di novità sostanziali nel corso di questa settimana, Rafael Leão sarà regolarmente convocato per la tournée pre-campionato. Il prossimo mercoledì 29 luglio il portoghese volerà a Perth, in Australia, per mettersi momentaneamente a disposizione di Rúben Amorim, in attesa che i nodi legati al suo futuro vengano sciolti.