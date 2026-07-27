La scorsa stagione, tra gli uomini quotidianamente a Milanello per lavorare con la squadra c'era Bernardo Corradi, ex membro dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Dopo una carriera da attaccante terminata nel 2012, Corradi inizia il percorso da allenatore nelle giovanili della Nazionale italiana, che ha guidato dall'Under 17 all'Under 20 tra il 2017 e il 2025. La scorsa estate si unisce al tecnico toscano e lo segue al Milan per quella che sarà la sua prima esperienza fuori dalla Figc. Terminata l'avventura in rossonero, Corradi lascia lo staff di Allegri per diventare l'allenatore della Sampdoria. Il nuovo tecnico del club blucerchiato ha concesso una lunga intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', in cui è tornato a parlare della parentesi al Milan, del rapporto con Allegri e del nuovo ruolo alla Samp.

Milan, l'intervista a Bernardo Corradi

"Alla fine ha vinto il desiderio di tornare sul campo ogni giorno, di vivere lo spogliatoio e di lavorare quotidianamente con la squadra. È stata una decisione del tutto naturale. Il mio cammino mi ha portato alla Sampdoria e ho preso al volo questa occasione con enorme entusiasmo".

L'esperienza al Milan

"Dopo molti anni nelle Nazionali giovanili, quello al Milan è stato il mio primo vero passaggio nel calcio di club. Ero nello staff di Massimiliano Allegri e mi occupavo della tattica insieme a Magnanelli, seguendo soprattutto il lavoro con gli attaccanti. Erano giornate intense, che cominciavano la mattina e finivano soltanto la sera".

Il rapporto con Allegri

"Allegri è una persona di grandissimo spessore e ha capacità manageriali straordinarie. La stagione scorsa ha dovuto fare molto più dell'allenatore, gestendo un gruppo per niente facile. Tatticamente ha intuizioni geniali. Mi ha dato un'opportunità enorme. Quando gli ho detto della chiamata della Sampdoria, mi ha semplicemente detto di accettare e andare".

Le parole su Luka Modric

"È un campione straordinario. La cosa che mi ha sorpreso più di tutte è la sua voglia: vive ciascun allenamento con lo stesso entusiasmo di un ragazzo di diciassette anni alla prima convocazione. È una cosa contagiosa".

ha iniziato l'intervista parlando della sua nuova avventura da allenatore dellatorna anche sul periodo al, spiegando qual era il suo ruolo nello staff tecnico diLa stima e la riconoscenza diperè evidente e queste parole fotografano perfettamente il rapporto tra i due:Spazio anche ad alcune dichiarazioni su, elogiato dacome un campione straordinario