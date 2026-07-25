Dopo i diciotto mesi in prestito in Serie B, Kevin Zeroli potrebbe salutare nuovamente il Milan. Stando a quanto riferito da 'Tuttomercatoweb.it', il Frosinone di Massimiliano Alvini avrebbe individuato nel classe 2005 il rinforzo ideale per la propria mediana. Il club rossonero è disposto ad ascoltare un'eventuale offerta dei 'Canarini', ma soltanto ad una condizione.

Le condizioni del Milan per la cessione di Zeroli

Il percorso di Zeroli al Milan