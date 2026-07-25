Il Frosinone sonda il terreno per il centrocampista classe 2005 Kevin Zeroli: le condizioni del Milan per un'eventuale cessione
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Dopo i diciotto mesi in prestito in Serie B, Kevin Zeroli potrebbe salutare nuovamente il Milan. Stando a quanto riferito da 'Tuttomercatoweb.it', il Frosinone di Massimiliano Alvini avrebbe individuato nel classe 2005 il rinforzo ideale per la propria mediana. Il club rossonero è disposto ad ascoltare un'eventuale offerta dei 'Canarini', ma soltanto ad una condizione.
Le condizioni del Milan per la cessione di ZeroliNon solo prestito, secondo 'Tuttomercatoweb.it' il Milan potrebbe aprire anche alla cessione a titolo definitivo, a patto che nell'accordo tra i due club venga inserita una clausola del 50% sulla futura rivendita di Zeroli. Una formula che ricorda quella dell'operazione per portare Liberali al Catanzaro. A queste condizioni, il club rossonero potrebbe incassare parte dell'entrata del Frosinone in caso di exploit del ragazzo, ma anche riacquistarlo con un ingente sconto sul cartellino.
Il percorso di Zeroli al MilanDopo una lunga trafila nel settore giovanile rossonero iniziata nel 2010, a febbraio del 2025 Kevin Zeroli ha lasciato Milano in prestito. Il centrocampista classe 2005 si è trasferito al Monza, dove ha giocato fino a gennaio, prima di passare alla Juve Stabia. La sua ultima stagione in Serie B è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Nelle 14 partite disputate ha realizzato 2 gol, tra cui la rovesciata contro il Modena che ha mandato la formazione campana in semifinale playoff. Il giocatore è tornato a Milanello, dove si sta allenando regolarmente agli ordini di Ruben Amorim, ma le strade del Milan e di Zeroli potrebbero dividersi nuovamente
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