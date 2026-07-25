Dopo sei stagioni, Matteo Darmian ha terminato la propria avventura all'Inter, che ha lasciato lo scorso 30 giugno da svincolato. A 36 anni, ancora alla ricerca di una nuova squadra, il giocatore è tornato a parlare della propria esperienza al Milan, squadra in cui è cresciuto calcisticamente.

Darmian sul periodo al Milan

"Devo tantissimo al settore giovanile del Milan: è stata una scuola di vita".

Il percorso di Darmian al Milan

Le parole di Darmian su Evani

“Chicco Evani, nei Giovanissimi del Milan mi lasciava spesso fuori, ma in privato mi diceva sempre: 'Fidati di me e continua così'. Lì per lì non capivo, invece aveva ragione: mi ha insegnato lui ad avere pazienza”.

Chi è Evani e qual era il suo ruolo al Milan

Nella lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport',ha manifestato tutta la propria riconoscenza alNel 2000, all'età di 11 anni,passa dal Carcor al. Il laterale classe 1989 cresce calcisticamente e umanamente nel settore giovanile rossonero, partendo dagli esordienti e arrivando fino alla Primavera. Il 19 maggio 2007, al 66° minuto del match contro l'Udinese, un allora diciassettenne Darmian fa il suosubentrando a Giuseppe Favalli. Nei due anni successivi, il giocatore colleziona appena 4 presenze tra i professionisti, prima di trasferirsi in prestito al Padova nel 2009 e a titolo definitivo al Palermo nel 2010.ha parlato anche di, definendolo una figura fondamentale per il proprio percorso di crescita.Dopo aver vestito la maglia delper tredici anni tra il 1980 e il 1993,diventa uno dei tecnici di punta del settore giovanile rossonero. Tra il 1998 e il 2009, l'ex centrocampista allena Giovanissimi, Allievi Nazionali e Primavera, plasmando i giovani calciatori con metodologie di allenamento considerate innovative per l'epoca.