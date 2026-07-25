Matteo Darmian, terzino italiano classe 1989, torna a parlare del proprio percorso nel settore giovanile del Milan: queste le sue dichiarazioni
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Dopo sei stagioni, Matteo Darmian ha terminato la propria avventura all'Inter, che ha lasciato lo scorso 30 giugno da svincolato. A 36 anni, ancora alla ricerca di una nuova squadra, il giocatore è tornato a parlare della propria esperienza al Milan, squadra in cui è cresciuto calcisticamente.
Darmian sul periodo al MilanNella lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', Darmian ha manifestato tutta la propria riconoscenza al Milan.
"Devo tantissimo al settore giovanile del Milan: è stata una scuola di vita".
Il percorso di Darmian al MilanNel 2000, all'età di 11 anni, Darmian passa dal Carcor al Milan. Il laterale classe 1989 cresce calcisticamente e umanamente nel settore giovanile rossonero, partendo dagli esordienti e arrivando fino alla Primavera. Il 19 maggio 2007, al 66° minuto del match contro l'Udinese, un allora diciassettenne Darmian fa il suo esordio in Prima Squadra subentrando a Giuseppe Favalli. Nei due anni successivi, il giocatore colleziona appena 4 presenze tra i professionisti, prima di trasferirsi in prestito al Padova nel 2009 e a titolo definitivo al Palermo nel 2010.
Le parole di Darmian su EvaniDarmian ha parlato anche di Alberico Evani, definendolo una figura fondamentale per il proprio percorso di crescita.
“Chicco Evani, nei Giovanissimi del Milan mi lasciava spesso fuori, ma in privato mi diceva sempre: 'Fidati di me e continua così'. Lì per lì non capivo, invece aveva ragione: mi ha insegnato lui ad avere pazienza”.
Chi è Evani e qual era il suo ruolo al MilanDopo aver vestito la maglia del Milan per tredici anni tra il 1980 e il 1993, Alberico "Chicco" Evani diventa uno dei tecnici di punta del settore giovanile rossonero. Tra il 1998 e il 2009, l'ex centrocampista allena Giovanissimi, Allievi Nazionali e Primavera, plasmando i giovani calciatori con metodologie di allenamento considerate innovative per l'epoca.
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