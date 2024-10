Ex Milan, Darmian: “Paolo Maldini il mio idolo. Avendo fatto le giovanili lì …”

Ex Milan, Darmian si racconta: "Volevo fare il pizzaiolo. Paolo Maldini un idolo"

Sui suoi idoli: "È la prima volta per me in radio, sono molto emozionato. Cosa avrei fatto se non avessi fatto il calciatore? Quando da piccolo mi chiesero cosa volessi fare da grande, risposi il pizzaiolo. Non so perché, non è proprio il mio forte. In cucina, zero. Il mio idolo da ragazzino? Pupi Zanetti era uno da cui prendere ispirazione, ma anche Paolo Maldini, io ho fatto il settore giovanile al Milan. L'avversario più forte? Ce ne sono stati tanti, sicuramente Hazard è stato molto tosto, era difficilissimo da marcare, al Chelsea era stata una cosa incredibile".