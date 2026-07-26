Ventitré anni fa vincevano insieme la Champions League con la maglia del Milan, oggi non si parlano più. Il rapporto tra Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko ha subito una brusca frenata a causa delle recenti attività promozionali svolte dall'ex regista in Russia. La candidatura di Pirlo a commissario tecnico della Nazionale, riporta l’attenzione sulle recenti prese di posizione dell'ex attaccante ucraino.

L'origine delle tensioni tra Pirlo e Shevchenko

La posizione di Shevchenko

Le ultime novità sul rapporto

Qualche mese fa, alcuni ex calciatori italianiavevano preso parte a un tour promozionale legato all'agenzia di scommesse russa 'Fonbet'. La loro presenza aveva scatenato la dura reazione di. L'attuale presidente della Federcalcio ucraina non ha nascosto la propriadi fronte agli impegni commerciali presi dai suoi ex colleghi, intervenendo pubblicamente per condannare la scelta di prestare la propria immagine ad un Paese come laha rivelato di aver cercato un confronto diretto con i protagonisti della vicenda, ottenendo risposte solo da una parte di loro. L’ex attaccante ucraino ha ribadito la gravità della situazione nel proprio Paese, sottolineando come ledi partecipare a eventi sponsorizzati da aziende russe non potessero passare inosservate di fronte al proseguire della. Da quel momento il dialogo si è interrotto.è vicinissimo alla panchina azzurra e, per ora, ha scelto di non rilasciare ulteriori commenti. In questo momento, la priorità assoluta dell’ex centravanti rossonero è sostenere la propria nazione. Il recupero dei rapporti con i vecchi compagni di squadra può aspettare.