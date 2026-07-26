I successi con il Milan appartengono al passato: tra Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko cala il gelo a causa dei legami con lo sponsor russo Fonbet
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Ventitré anni fa vincevano insieme la Champions League con la maglia del Milan, oggi non si parlano più. Il rapporto tra Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko ha subito una brusca frenata a causa delle recenti attività promozionali svolte dall'ex regista in Russia. La candidatura di Pirlo a commissario tecnico della Nazionale, riporta l’attenzione sulle recenti prese di posizione dell'ex attaccante ucraino.
L'origine delle tensioni tra Pirlo e ShevchenkoQualche mese fa, alcuni ex calciatori italiani (tra cui Pirlo, Totti e Materazzi) avevano preso parte a un tour promozionale legato all'agenzia di scommesse russa 'Fonbet'. La loro presenza aveva scatenato la dura reazione di Shevchenko. L'attuale presidente della Federcalcio ucraina non ha nascosto la propria contrarietà di fronte agli impegni commerciali presi dai suoi ex colleghi, intervenendo pubblicamente per condannare la scelta di prestare la propria immagine ad un Paese come la Russia.
La posizione di ShevchenkoShevchenko ha rivelato di aver cercato un confronto diretto con i protagonisti della vicenda, ottenendo risposte solo da una parte di loro. L’ex attaccante ucraino ha ribadito la gravità della situazione nel proprio Paese, sottolineando come le decisioni individuali di partecipare a eventi sponsorizzati da aziende russe non potessero passare inosservate di fronte al proseguire della guerra. Da quel momento il dialogo si è interrotto.
Le ultime novità sul rapportoPirlo è vicinissimo alla panchina azzurra e Shevchenko, per ora, ha scelto di non rilasciare ulteriori commenti. In questo momento, la priorità assoluta dell’ex centravanti rossonero è sostenere la propria nazione. Il recupero dei rapporti con i vecchi compagni di squadra può aspettare.
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