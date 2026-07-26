L'Al-Ittihad prepara l'offerta allo Sporting Lisbona per portare Pedro Gonçalves in Saudi Pro League: l'esterno portoghese era stato accostato anche al Milan

Matteo Chini
- Milano
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM

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Un giocatore che era stato accostato con insistenza al Milan ad inizio mercato sta per trasferirsi in Saudi Pro League. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese 'Record', l'Al-Ittihad avrebbe superato la concorrenza nella corsa a Pedro Gonçalves grazie ad un offerta monstre che ha convinto l'esterno dello Sporting.

I dettagli sull'offerta dell'Al-Ittihad

Nei giorni scorsi, l'Al Diriyah aveva offerto al portoghese un contratto biennale a 15 milioni di euro netti a stagione. Secondo 'Record', la proposta dell'Al-Ittihad sarebbe addirittura superiore. Nei programmi di Pedro Gonçalves non c'era un trasferimento in Arabia, ma cifre del genere lo hanno portato a prendere seriamente in considerazioni le richieste ricevute dalla Saudi Pro League. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2030 con lo Sporting e i portoghesi valutano il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro. L'Al-Ittihad prepara l'offerta e presto potrebbe presentarsi a Lisbona con una proposta ufficiale.
Pedro Gonçalves

Le voci sul Milan e il fattore Mendes

Dopo la nomina di Ruben Amorim come nuovo allenatore e l'acquisto immediato di Goncalo Ramos, diversi calciatori del campionato portoghese e, in particolare, dello Sporting (ex squadra di Amorim) sono stati associati al Milan. Alcuni esempi sono Antonio Silva (vicino al Bournemouth), Francisco Trincao, Kasper Hjulmand (approdato all'Atletico Madrid) e Goncalo Inacio. Pedro Goncalves, inoltre, è gestito da Jorge Mendes, super agente che cura anche gli interessi di Amorim e Ramos. Il club rossonero, tuttavia, non è alla ricerca di un esterno con le sue caratteristiche, quanto di un trequartista di piede mancino abile negli spazi stretti e in fase di rifinitura.

L'obiettivo del Milan per la trequarti

Il vero nome in cima alla lista del Milan per la trequarti è quello di Kostantinos Karetsas, talento greco classe 2007 attualmente in forza al Genk. La richiesta del club belga si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma il Borussia Dortmund ha già trovato un accordo con il giocatore ed è in vantaggio nella gara.

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