Un giocatore che era stato accostato con insistenza al Milan ad inizio mercato sta per trasferirsi in Saudi Pro League. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese 'Record', l'Al-Ittihad avrebbe superato la concorrenza nella corsa a Pedro Gonçalves grazie ad un offerta monstre che ha convinto l'esterno dello Sporting.

I dettagli sull'offerta dell'Al-Ittihad

Le voci sul Milan e il fattore Mendes

L'obiettivo del Milan per la trequarti