Il Milan aveva sondato il terreno per provare a portarlo in Italia, ma il futuro di António Silva - con ogni probabilità - sarà in Premier League. Intervenuto ai microfoni della 'BBC', Marco Rose, allenatore del Bournemouth ha confermato il forte interesse delle 'Cherries' per il difensore portoghese classe 2003, spiegando come la trattativa con il Benfica sia ormai vicinissima alla chiusura.

Chi è Antonio Silva

Antonio Silva a un passo dal Bournemouth: le parole di Rose

"Non è un segreto: vogliamo assolutamente questo giocatore. La trattativa è avviata e siamo davvero vicinissimi all'accordo. Oltre questo non posso aggiungere altro. Noi lo vogliamo, lui vuole venire da noi e le società stanno trattando. Lo stiamo semplicemente aspettando".

I dettagli della trattativa

Classe 2003,è un perno delda quando ha 18 anni, come testimoniano le oltre 200 presene già collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei, come testimoniano l'88% di precisione nei passaggi.si è sbilanciato più del previsto sulla trattativa traperNei giorni scorsi, anche il presidente del Benficaaveva confermato la trattativa, aggiungendo però che le parti non avrebbero ancora trovato un accordo definitivo. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese 'A Bola', ilavrebbe presentato al club di Lisbona un'offerta dauna cifra che si avvicina alla richiesta delle 'Aquile'.