L'allenatore del Bournemouth Marco Rose conferma l'imminente approdo di António Silva alle 'Cherries': il difensore portoghese era stato accostato al Milan
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Il Milan aveva sondato il terreno per provare a portarlo in Italia, ma il futuro di António Silva - con ogni probabilità - sarà in Premier League. Intervenuto ai microfoni della 'BBC', Marco Rose, allenatore del Bournemouth ha confermato il forte interesse delle 'Cherries' per il difensore portoghese classe 2003, spiegando come la trattativa con il Benfica sia ormai vicinissima alla chiusura.
Chi è Antonio SilvaClasse 2003, António Silva è un perno del Benfica da quando ha 18 anni, come testimoniano le oltre 200 presene già collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei, come testimoniano l'88% di precisione nei passaggi.
Antonio Silva a un passo dal Bournemouth: le parole di RoseRose si è sbilanciato più del previsto sulla trattativa tra Bournemouth e Benfica per António Silva:
"Non è un segreto: vogliamo assolutamente questo giocatore. La trattativa è avviata e siamo davvero vicinissimi all'accordo. Oltre questo non posso aggiungere altro. Noi lo vogliamo, lui vuole venire da noi e le società stanno trattando. Lo stiamo semplicemente aspettando".
I dettagli della trattativaNei giorni scorsi, anche il presidente del Benfica Manuel Rui Costa aveva confermato la trattativa, aggiungendo però che le parti non avrebbero ancora trovato un accordo definitivo. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese 'A Bola', il Bournemouth avrebbe presentato al club di Lisbona un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus: una cifra che si avvicina alla richiesta delle 'Aquile'.
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