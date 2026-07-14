Il mercato del Milan entra nella fase più calda. Tra strategie di bilancio, uscite e sogni in entrata, la dirigenza sta preparando una vera propria rivoluzione per accontentare le richieste di Amorim. A fare il punto sulle grandi manovre del Milan è proprio Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset che ha svelato ben tre binari caldissimi che collegano Milano all'Inghilterra e alla Germania,

Milan, mercato bollente: ecco tutti i nomi

La priorità di Amorim è chiara: rinforzare la fascia sinistra. Il primo tassello per sbloccare questa casella però, è un'uscita: per Estupinan, infatti, è ormai vicino l'addio. Finito nel mirino dell'Aston Villa, il Milan vuole incassare almeno 15-20 milioni di euro dalla cessione dell'ecuadoriano. Un tesoretto che verrebbe investito su un obiettivo di spessore:del

L'operazione per il marocchino, capace di giocare sia a destra che a sinistra, è legata a questo incastro. I Red Devils, infatti, stanno stringendo i tempi per Neco Williams. Se il gallese dovesse sbarcare a Manchester, lo United darebbe il via libera per una sua cessione.

Rivoluzione in difesa

I movimenti non si fermano solo alle corsie., infatti, è ufficialmente sul mercato: in caso di un'offerta congrua potrebbe salutare il club rossonero. Se Tomori dovesse partire, il Milan tornerà sul mercato per un altro colpo da novanta. Il nome caldo, infatti, è quello di, giovane gioiello del Benfica.

Infine, los guardo dei rossoneri si posa sul futuro. Il Milan ha messo gli occhi su Alajbegovic, classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Nazionale Bosniaca. In questo momento però, l'Atalanta è in pole position ed è considerata in netto vantaggio rispetto a tutte le altre big. Il club tedesco, però, starebbe aspettando l'inserimento del Milan, così da far iniziare un vero e proprio duello di mercato.