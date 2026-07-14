Il Milan pianifica il mercato con Amorim: Estupinan e Tomori verso la cessione, ecco le idee Mazraoui e Antonio Silva, per non dimenticare Alajbegovic.

Alessia Scataglini
- Milano
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione (screen Gazzetta.it)

Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione

Il mercato del Milan entra nella fase più calda. Tra strategie di bilancio, uscite e sogni in entrata, la dirigenza sta preparando una vera propria rivoluzione per accontentare le richieste di Amorim. A fare il punto sulle grandi manovre del Milan è proprio Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset che ha svelato ben tre binari caldissimi che collegano Milano all'Inghilterra e alla Germania,

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La priorità di Amorim è chiara: rinforzare la fascia sinistra. Il primo tassello per sbloccare questa casella però, è un'uscita: per Estupinan, infatti, è ormai vicino l'addio. Finito nel mirino dell'Aston Villa, il Milan vuole incassare almeno 15-20 milioni di euro dalla cessione dell'ecuadoriano. Un tesoretto che verrebbe investito su un obiettivo di spessore: Noussair Mazraoui del Manchester United.
Milan Amorim

L'operazione per il marocchino, capace di giocare sia a destra che a sinistra, è legata a questo incastro. I Red Devils, infatti, stanno stringendo i tempi per Neco Williams. Se il gallese dovesse sbarcare a Manchester, lo United darebbe il via libera per una sua cessione.

Rivoluzione in difesa

I movimenti non si fermano solo alle corsie. Fikayo Tomori, infatti, è ufficialmente sul mercato: in caso di un'offerta congrua potrebbe salutare il club rossonero. Se Tomori dovesse partire, il Milan tornerà sul mercato per un altro colpo da novanta. Il nome caldo, infatti, è quello di Antonio Silva, giovane gioiello del Benfica.

Infine, los guardo dei rossoneri si posa sul futuro. Il Milan ha messo gli occhi su Alajbegovic, classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Nazionale Bosniaca. In questo momento però, l'Atalanta è in pole position ed è considerata in netto vantaggio rispetto a tutte le altre big. Il club tedesco, però, starebbe aspettando l'inserimento del Milan, così da far iniziare un vero e proprio duello di mercato.

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