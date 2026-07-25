Tra i possibili protagonisti del Milan 2026/2027 c'è anche Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, di rientro dal prestito al Fulham, sta convincendo Ruben Amorim nel corso del precampionato e il club rossonero potrebbe offrirgli una nuova possibilità. A fornire ulteriori dettagli sul suo futuro ci ha pensato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale Youtube.

La prestazione di Chukwueze contro il Celtic

23 passaggi riusciti su 24 tentati (96% di precisione)

5 passaggi chiave

1 assist

4 dribbling riusciti su 6 tentati

3 palloni recuperati

Calciomercato Milan, Romano sul futuro di Chukwueze

“Gli agenti di Chukwueze hanno ricevuto diverse chiamate nelle ultime settimane, ma il nigeriano vuole lavorare con Amorim. Il suo obiettivo è quello di restare al Milan”.

Dal primo giorno del raduno,ha provatonel ruolo di esterno destro a tutta fascia. Il nigeriano non aveva mai giocato in questa posizione nel corso della sua carriera, ma nell'amichevole contro il Celtic sembrava lo avesse fatto per tutta la vita. L'ex Villarreal si è applicato costantemente sia in fase offensiva che in fase difensiva, realizzandocon un delizioso cross effettuato con l'esterno del piede sinistro. Ecco qualche statistica interessante della sua partita:Queste le parole disul futuro di

Nella stagione appena terminata, l'esterno nigeriano ha giocato in Premier League con la maglia del Fulham. In Inghilterra, Chukwueze ha collezionato 3 gol e 4 assist in 25 presenze. Numeri discreti, ma che non hanno convinto il club londinese a versare 24 milioni di euro nelle casse rossonere per esercitare il diritto di riscatto. Ora, la carriera del classe 1999 potrebbe ripartire dal Milan, con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028.