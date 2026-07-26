Milan: Rafael Leao risponde nei commenti di un post pubblicato da 'DAZN Portugal' su Instagram e fa chiarezza sulla presunta trattativa con il Fenerbahce

Matteo Chini
- Milano
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM

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Continuano a rimbalzare le voci su un possibile accordo tra Rafael Leao e il Fenerbahce per il trasferimento a Instanbul dell'esterno portoghese. Secondo 'SportMediaset', il club turco avrebbe addirittura offerto uno stipendio da oltre 10 milioni di euro a stagione al giocatore. Anche 'DAZN Portugal' ha confermato i rumors, ma l'attaccante del Milan ci ha tenuto a fare chiarezza pubblicamente sui social.

Il commento di Leao sotto al post di 'DAZN Portugal'

L'account Instagram ufficiale di 'DAZN Portugal' ha pubblicato un post per spiegare come Leao sia ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce. Nei commenti, il giocatore ha smorzato le voci in questo modo.
Rafael Leao

"Sto per iniziare la mia pre-stagione", con tanto di asterisco finale, come a correggere l'informazione riportata dall'emittente portoghese. Si tratta della seconda smentita nel giro di pochi giorni dopo il comunicato ufficiale diramato dal Fenerbahce.

Leao, il blitz del Fenerbahce e la richiesta del Milan

Secondo qualcuno, i messaggi di Leao e del Fenerbahce potrebbero anche essere una strategia per abbassare le richieste del Milan. Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', un rappresentate del club turco volerà in Italia a metà della prossima settimana per trattare direttamente con la dirigenza rossonera. Sarà difficile incassare i 60/70 milioni che aveva in testa Gerry Cardinale: secondo la 'Rosea' il Milan potrebbe accontentarsi di un'offerta intorno ai 40 milioni.

Il rientro in gruppo di Leao

Il prossimo step sarà il rientro in gruppo di Rafael Leao, atteso a Perth il 29 luglio per affrontare la tournée estiva con i compagni. Il suo destino sembra comunque lontano dal Milan, ma senza offerte ufficiali ritenute congrue dal club e dal giocatore l'ipotesi di permanenza potrebbe prendere quota. I prossimi dieci giorni saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro dell'esterno portoghese.

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