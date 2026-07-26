Continuano a rimbalzare le voci su un possibile accordo tra Rafael Leao e il Fenerbahce per il trasferimento a Instanbul dell'esterno portoghese. Secondo 'SportMediaset', il club turco avrebbe addirittura offerto uno stipendio da oltre 10 milioni di euro a stagione al giocatore. Anche 'DAZN Portugal' ha confermato i rumors, ma l'attaccante del Milan ci ha tenuto a fare chiarezza pubblicamente sui social.

Il commento di Leao sotto al post di 'DAZN Portugal'

L'accountufficiale di 'DAZN Portugal' ha pubblicato un post per spiegare comesia ormai a un passo dal vestire la maglia del. Nei commenti, il giocatore ha smorzato le voci in questo modo.

"Sto per iniziare la mia pre-stagione", con tanto di asterisco finale, come a correggere l'informazione riportata dall'emittente portoghese. Si tratta della seconda smentita nel giro di pochi giorni dopo il comunicato ufficiale diramato dal Fenerbahce.

Leao, il blitz del Fenerbahce e la richiesta del Milan

Il rientro in gruppo di Leao

Secondo qualcuno, i messaggi die delpotrebbero anche essere una strategia per abbassare le richieste del. Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', un rappresentate del club turco volerà in Italia a metà della prossima settimana per trattare direttamente con la dirigenza rossonera. Sarà difficile incassare i 60/70 milioni che aveva in testa Gerry Cardinale: secondo la 'Rosea' ilpotrebbe accontentarsi di un'offerta intorno aiIl prossimo step sarà il rientro in gruppo di, attesoper affrontare la tournée estiva con i compagni. Il suo destino sembra comunque lontano dal Milan, ma senza offerte ufficiali ritenute congrue dal club e dal giocatore l'ipotesi di permanenza potrebbe prendere quotasaranno fondamentali per capire quale sarà il futuro dell'esterno portoghese.