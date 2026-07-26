Milan: Rafael Leao risponde nei commenti di un post pubblicato da 'DAZN Portugal' su Instagram e fa chiarezza sulla presunta trattativa con il Fenerbahce
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Continuano a rimbalzare le voci su un possibile accordo tra Rafael Leao e il Fenerbahce per il trasferimento a Instanbul dell'esterno portoghese. Secondo 'SportMediaset', il club turco avrebbe addirittura offerto uno stipendio da oltre 10 milioni di euro a stagione al giocatore. Anche 'DAZN Portugal' ha confermato i rumors, ma l'attaccante del Milan ci ha tenuto a fare chiarezza pubblicamente sui social.
Il commento di Leao sotto al post di 'DAZN Portugal'L'account Instagram ufficiale di 'DAZN Portugal' ha pubblicato un post per spiegare come Leao sia ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce. Nei commenti, il giocatore ha smorzato le voci in questo modo.
"Sto per iniziare la mia pre-stagione", con tanto di asterisco finale, come a correggere l'informazione riportata dall'emittente portoghese. Si tratta della seconda smentita nel giro di pochi giorni dopo il comunicato ufficiale diramato dal Fenerbahce.
Leao, il blitz del Fenerbahce e la richiesta del MilanSecondo qualcuno, i messaggi di Leao e del Fenerbahce potrebbero anche essere una strategia per abbassare le richieste del Milan. Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', un rappresentate del club turco volerà in Italia a metà della prossima settimana per trattare direttamente con la dirigenza rossonera. Sarà difficile incassare i 60/70 milioni che aveva in testa Gerry Cardinale: secondo la 'Rosea' il Milan potrebbe accontentarsi di un'offerta intorno ai 40 milioni.
Il rientro in gruppo di LeaoIl prossimo step sarà il rientro in gruppo di Rafael Leao, atteso a Perth il 29 luglio per affrontare la tournée estiva con i compagni. Il suo destino sembra comunque lontano dal Milan, ma senza offerte ufficiali ritenute congrue dal club e dal giocatore l'ipotesi di permanenza potrebbe prendere quota. I prossimi dieci giorni saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro dell'esterno portoghese.
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