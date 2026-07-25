Kerim Alajbegovic non approderà al Milan. Il trequartista bosniaco classe 2007 ha raggiunto un accordo totale con il Chelsea, che ora è pronto a presentare un'offerta molto importante al Bayer Leverkusen per chiudere l'operazione.

I dettagli dell'accordo e l'offerta al Bayer Leverkusen

Stando a quanto riportato dal giornalistasu X, ilavrebbero raggiunto un'intesa verbale per un contratto valido fino alnetti a stagione più bonus. Il prossimo passo sarà convincere il Bayer Leverkusen, ma i 'Blues' hanno già un piano per riuscirci.

Secondo Schira, il club londinese sarebbe pronto a presentare ai tedeschi un'offerta da 52 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una cifra che dovrebbe bastare per convincere la squadra di Carles Martinez Novell.

L'interesse del Milan e delle altre squadre di Serie A

I numeri di Alajbegovic

Ilè stato tra i primi club a muoversi per, mandando degli osservatori a seguirlo in Galles nella partita di qualificazione al Mondiale 2026. La squadra che è andata più vicina a chiudere per il trequartista bosniaco è stata l', ma le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo definitivo. Ancheerano sulle tracce del giocatore, ma ilha bruciato la concorrenza con un'offerta fuori mercato.Nella stagione 2025/2026,ha collezionatoin campionato con la maglia del, mettendo a refertoIn coppa nazionale ha aggiunto 2 reti in 5 partite, mentre in Europa League ha segnato 2 gol e fornito un assist in 7 apparizioni. Il totale è di 12 gol e 4 assist in 35 partite Determinante anche con la, contribuendo alla qualificazione ai Mondiali 2026 con due rigori decisivi contro Galles e Italia. Numeri e personalità che ne certificano il talento, nonostante la giovane età.