Il Chelsea sorpassa il Milan e le altre squadre di Serie A interessate a Kerim Alajbegovic: accordo trovato con il giocatore e pronta l'offerta monstre al Bayer Leverkusen
Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM
Kerim Alajbegovic non approderà al Milan. Il trequartista bosniaco classe 2007 ha raggiunto un accordo totale con il Chelsea, che ora è pronto a presentare un'offerta molto importante al Bayer Leverkusen per chiudere l'operazione.
I dettagli dell'accordo e l'offerta al Bayer LeverkusenStando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, il Chelsea e Alajbegovic avrebbero raggiunto un'intesa verbale per un contratto valido fino al 2033 a 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il prossimo passo sarà convincere il Bayer Leverkusen, ma i 'Blues' hanno già un piano per riuscirci.
Secondo Schira, il club londinese sarebbe pronto a presentare ai tedeschi un'offerta da 52 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una cifra che dovrebbe bastare per convincere la squadra di Carles Martinez Novell.
L'interesse del Milan e delle altre squadre di Serie AIl Milan è stato tra i primi club a muoversi per Alajbegovic, mandando degli osservatori a seguirlo in Galles nella partita di qualificazione al Mondiale 2026. La squadra che è andata più vicina a chiudere per il trequartista bosniaco è stata l'Atalanta, ma le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo definitivo. Anche Juventus, Roma e Fiorentina erano sulle tracce del giocatore, ma il Chelsea ha bruciato la concorrenza con un'offerta fuori mercato.
I numeri di AlajbegovicNella stagione 2025/2026, Alajbegovic ha collezionato 23 presenze in campionato con la maglia del Salisburgo, mettendo a referto 8 gol e 3 assist. In coppa nazionale ha aggiunto 2 reti in 5 partite, mentre in Europa League ha segnato 2 gol e fornito un assist in 7 apparizioni. Il totale è di 12 gol e 4 assist in 35 partite Determinante anche con la Bosnia Erzegovina, contribuendo alla qualificazione ai Mondiali 2026 con due rigori decisivi contro Galles e Italia. Numeri e personalità che ne certificano il talento, nonostante la giovane età.
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