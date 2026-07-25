Il centrocampista algerino Ismael Bennacer risolve il contratto con il Milan e si trasferisce in Qatar all'Al Gharafa: tutti i dettagli dell'accordo
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Finisce qui l'avventura di Ismael Bennacer con la maglia del Milan. Il centrocampista algerino ha risolto il proprio contratto in scadenza nel 2027 con il club rossonero ed è pronto ad approdare all'Al-Gharafa. Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport' Luca Bendoni, il giocatore sarebbe già in volo verso il Qatar per firmare con la sua nuova squadra.
Quanto risparmia il MilanL'ingaggio di Bennacer al Milan era di 4 milioni di euro netti a stagione a stagione. La risoluzione del contratto dell'algerino permetterà al club rossonero di risparmiare 7,5 milioni (stipendio lordo) da poter reinvestire sul mercato, liberando uno slot a centrocampo per un possibile nuovo innesto.
Il percorso di Ismael Bennacer al MilanTermina dopo sette anni il il percorso di Bennacer al Milan, arrivato nell'estate del 2019 dall'Empoli per 17 milioni di euro. Il classe 1997 ha collezionato 178 presenze con la maglia rossonera, impreziosite da 8 reti e 12 assist, per un totale di 11.385 minuti in campo. Nella stagione 2022/2023 l'algerino raggiunge il suo apice, diventando per un periodo uno dei migliori mediani nel panorama europeo. Poi la rottura del crociato, che ha costretto il giocatore ad operarsi e restare ai box per 205 giorni. Da quel momento Bennacer non è più stato lo stesso: continui problemi fisici e mai al top della condizione.
Le esperienze in prestitoA gennaio 2025 il Milan decide di cederlo in prestito al Marsiglia, prima di una nuova cessione temporanea alla Dinamo Zagabria nella stagione successiva. Il club croato non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e il giocatore ha fatto ritorno alla base. La dirigenza rossonera ha spinto per la risoluzione del contratto e, dopo alcune settimane di trattativa, le parti hanno raggiunto un accordo.
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