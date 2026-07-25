Finisce qui l'avventura di Ismael Bennacer con la maglia del Milan. Il centrocampista algerino ha risolto il proprio contratto in scadenza nel 2027 con il club rossonero ed è pronto ad approdare all'Al-Gharafa. Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport' Luca Bendoni, il giocatore sarebbe già in volo verso il Qatar per firmare con la sua nuova squadra.

Quanto risparmia il Milan

Il percorso di Ismael Bennacer al Milan

Le esperienze in prestito

L'ingaggio dialera dinetti a stagione a stagione. La risoluzione del contratto dell'algerino permetterà al club rossonero dida poter reinvestire sul mercato, liberando uno slot a centrocampo per un possibile nuovo innesto.Termina dopo sette anni il il percorso dial, arrivato nell'estate del 2019 dall'Empoli per 17 milioni di euro. Il classe 1997 ha collezionatocon la maglia rossonera, impreziosite da, per un totale di 11.385 minuti in campo. Nella stagione 2022/2023 l'algerino raggiunge il suo apice, diventando per un periodo uno dei migliori mediani nel panorama europeo. Poi la, che ha costretto il giocatore ad operarsi e restare ai box per 205 giorni. Da quel momento Bennacer non è più stato lo stesso: continui problemi fisici e mai al top della condizione.A gennaio 2025 ildecide di cederlo inal, prima di una nuova cessione temporanea allanella stagione successiva. Il club croato non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e il giocatore ha fatto ritorno alla base. La dirigenza rossonera ha spinto per lae, dopo alcune settimane di trattativa, le parti hanno raggiunto un accordo.