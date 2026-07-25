Celtic-Milan, prima partita della prestagione 2026-27 rossonera. C'è molta curiosità nel vedere il nuovo Diavolo guidato da Ruben Amorim in panchina: rispetto alla gestione con Massimiliano Allegri ci si attende un calcio molto più offensivo, aggressivo senza palla e alla ricerca della verticalità il prima possibile.

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La rivoluzione tattica di Rúben Amorim

L'allenatore portoghese punta su un 3-4-2-1 come modulo con l'obiettivo di giocare un calcio propositivo e volto a trovare la rete.

Ovviamente si parla solo di calcio di luglio con la squadra che è ancora molto incompleta visto che siamo nel pieno del mercato: alcuni giocatori presenti oggi in campo potrebbero essere ceduti, mancano ancora degli acquisti e devono tornare ancora tutti i nazionali che sono stati impegnati ai Mondiali 2026.

Amorim sfrutterà questa partita per testare al meglio i giocatori che ha in questo momento a disposizione ed è molto probabile che cambi molto tra il primo tempo e il secondo tempo della sfida al Celtic Park di Glasgow.

Ecco le formazioni ufficiali dei due club:

CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McGregor, Engels, McCowan; Forrest, Duran, Tounekti. A disp.: Doohan, Gill, Scales, Balikwisha, Osmand, Oxlade-Chamberlain, Bernardo, McArdle, Montgomery, Hatton, Hatate, Turley, Ralston. All. O'Neill.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. A disp.: Pittarella, Bouyer, Odogu, Gila, Vladimirov, F. Terracciano, Fofana, Musah, Vos, Cissè, Guernier, Borsani, Chukwueze, Camarda. All. Amorim.

Interessante quindi vedere subito dal primo minuto tre giovanissimi, ovvero Kostic, Ossola e Comotto, mentre dovremo attendere almeno il secondo tempo per vedere in campo con la maglia rossonera il nuovo acquisto Mario Gila e per vedere anche in quale ruolo Amorim schiererà Chukwueze.