È un sabato mattina di fuoco per il calciomercato del Milan. Tra trattative in chiusura, smentite ufficiali e clamorosi intrecci sull'asse Milano-Roma, la dirigenza rossonera sta vivendo ore cruciali per definire la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Facciamo il punto completo su tutte le principali notizie emerse nelle ultime ore con le 'Top News' di oggi, sabato 25 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

1. Difesa: in arrivo Sankhoun Diawara dal Troyes

Il Milan è ormai in chiusura per l'acquisto di, promettente difensore centrale classe 2006 di proprietà del Troyes. L'operazione, definita sulla base di una cifra compresa, ha permesso ai rossoneri di battere la concorrenza di Udinese e Rangers Glasgow.

Il centrale parigino di origini senegalesi (190 centimetri di altezza, mancino naturale) non si aggregherà al Milan Futuro come inizialmente ipotizzato: la dirigenza ha deciso di inserirlo subito in Prima Squadra nel ruolo di vice di Strahinja Pavlović, offrendo così ad Amorim una valida alternativa fisica e strutturata nelle rotazioni arretrate.

2. Il giallo Rafael Leão: smentita Fenerbahçe e idea Roma

Il futuro diresta il vero snodo del mercato milanista. Se da un lato ildi euro (con il Milan che ne chiede almeno 50-60), dall'altro è arrivata la clamorosa presa di posizione del. Il club gialloblù di Istanbul ha diramato una nota ufficiale definendodi euro complessivi (tra cartellino e ingaggio) per il portoghese, congelando momentaneamente la pista turca.

In questo scenario di stallo — con il giocatore che intanto continua ad allenarsi in Brasile presso il centro sportivo del Corinthians — si registra una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Germania. Secondo Sky Sport Deutschland, su Leão si sarebbe accesa l'attenzione della Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un innesto di spessore sulla corsia mancina.

3. Intreccio Roma: Gasperini vuole anche Nkunku

L'asse di mercato con la Capitale non si ferma a Leão. Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma ha messo gli occhi anche su. Il tecnico Gian Piero Gasperini considera l'attaccante francese classe 1997 un vero e proprio pallino tattico e lo vorrebbe a Roma

Il DS giallorosso Tony D'Amico valuta i primi contatti, ma la posizione del Milan è rigida: ad oggi il francese è considerato un co-titolare fondamentale insieme a Christian Pulisic nel 3-4-2-1 di Amorim. Un'eventuale cessione del francese potrebbe sbloccarsi soltanto nel caso in cui Rafael Leão decidesse alla fine di rimanere a Milano, spingendo la dirigenza a sacrificare un altro big per fare cassa.

4. Obiettivo Trequarti: Karetsas resta in cima alla lista

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Il grande sogno per la trequarti rossonera risponde sempre al nome di, gioiello classe 2007 del KRC Genk, reduce da una stagione super con 3 gol e 18 assist. La valutazione del club belga è altissima: servonoper toccare quota 40 e ottenere il via libera.Al momento ilsi trova in netto vantaggio, forte di un'intesa di massima con l'entourage del giocatore e di un'offerta che ha già superato i 30 milioni di euro., ma ha le mani legate: l'affondo decisivo per Karetsas potrà scattare soltanto dopo aver monetizzato la cessione di Rafael Leão.