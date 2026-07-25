Il punto della mattina: arriva il vice Strahinja Pavlović. Il Fenerbahçe smentisce l'offerta per Rafael Leão, su cui spunta la Roma. Che non vuole solo lui
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È un sabato mattina di fuoco per il calciomercato del Milan. Tra trattative in chiusura, smentite ufficiali e clamorosi intrecci sull'asse Milano-Roma, la dirigenza rossonera sta vivendo ore cruciali per definire la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Facciamo il punto completo su tutte le principali notizie emerse nelle ultime ore con le 'Top News' di oggi, sabato 25 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.
1. Difesa: in arrivo Sankhoun Diawara dal TroyesIl Milan è ormai in chiusura per l'acquisto di Sankhoun Diawara, promettente difensore centrale classe 2006 di proprietà del Troyes. L'operazione, definita sulla base di una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro, ha permesso ai rossoneri di battere la concorrenza di Udinese e Rangers Glasgow.
Il centrale parigino di origini senegalesi (190 centimetri di altezza, mancino naturale) non si aggregherà al Milan Futuro come inizialmente ipotizzato: la dirigenza ha deciso di inserirlo subito in Prima Squadra nel ruolo di vice di Strahinja Pavlović, offrendo così ad Amorim una valida alternativa fisica e strutturata nelle rotazioni arretrate.
2. Il giallo Rafael Leão: smentita Fenerbahçe e idea RomaIl futuro di Rafael Leão resta il vero snodo del mercato milanista. Se da un lato il Galatasaray si è visto respingere un'offerta formale da 30 milioni di euro (con il Milan che ne chiede almeno 50-60), dall'altro è arrivata la clamorosa presa di posizione del Fenerbahçe. Il club gialloblù di Istanbul ha diramato una nota ufficiale definendo completamente false le voci di una proposta da 100 milioni di euro complessivi (tra cartellino e ingaggio) per il portoghese, congelando momentaneamente la pista turca.
In questo scenario di stallo — con il giocatore che intanto continua ad allenarsi in Brasile presso il centro sportivo del Corinthians — si registra una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Germania. Secondo Sky Sport Deutschland, su Leão si sarebbe accesa l'attenzione della Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un innesto di spessore sulla corsia mancina.
3. Intreccio Roma: Gasperini vuole anche NkunkuL'asse di mercato con la Capitale non si ferma a Leão. Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma ha messo gli occhi anche su Christopher Nkunku. Il tecnico Gian Piero Gasperini considera l'attaccante francese classe 1997 un vero e proprio pallino tattico e lo vorrebbe a Roma nel ruolo di vice dell'olandese Donyell Malen.
Il DS giallorosso Tony D'Amico valuta i primi contatti, ma la posizione del Milan è rigida: ad oggi il francese è considerato un co-titolare fondamentale insieme a Christian Pulisic nel 3-4-2-1 di Amorim. Un'eventuale cessione del francese potrebbe sbloccarsi soltanto nel caso in cui Rafael Leão decidesse alla fine di rimanere a Milano, spingendo la dirigenza a sacrificare un altro big per fare cassa.
4. Obiettivo Trequarti: Karetsas resta in cima alla listaIl grande sogno per la trequarti rossonera risponde sempre al nome di Kōnstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 del KRC Genk, reduce da una stagione super con 3 gol e 18 assist. La valutazione del club belga è altissima: servono 35 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus per toccare quota 40 e ottenere il via libera.
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