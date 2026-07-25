Il portoghese vuole l'addio ma rifiuta la Turchia. Dalla Germania svelano l'interesse della Roma, a caccia di un esterno sinistro dopo il no di Saïd El-Mala
"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere
Rafael Leão non perde occasione per ricordare come consideri ormai concluso il suo ciclo al Milan e abbia una forte voglia di misurarsi in un'altra realtà calcistica. Una posizione ribadita chiaramente, proprio nelle scorse ore, durante la sua partecipazione al podcast 'PodPah' in Brasile, dove l'attaccante portoghese classe 1999 si trova attualmente per godersi gli ultimi giorni di vacanza.
Anche per la dirigenza rossonera la storia con il numero 10 è da considerarsi chiusa. Motivo per cui il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di una società pronta a versare una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro nelle casse milaniste. Un tesoretto fondamentale che servirebbe ad alimentare le ulteriori operazioni in entrata in questa sessione estiva di calciomercato, dopo gli acquisti già definiti di Gonçalo Ramos e Mario Gila.
Calciomercato Milan: lo stallo con la Turchia e il sogno PremierLeão vorrebbe trasferirsi nella Premier League inglese o nella Liga spagnola, ma al momento da Inghilterra e Spagna non sono giunte offerte concrete sul tavolo del Milan. Le uniche proposte reali sono quelle arrivate dalla Süper Lig turca: a Istanbul è in corso un vero e proprio derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, pronti a garantirgli uno stipendio d'oro compreso tra i 10 e i 12 milioni di euro a stagione. Il giocatore, tuttavia, per il momento nicchia e non ha ancora aperto al trasferimento in Turchia.
Clamorosa indiscrezione dalla Germania: la Roma piomba su LeãoIn questo scenario di attesa potrebbe inserirsi a sorpresa una nuova, clamorosa destinazione, sempre nel campionato di Serie A e in una grande piazza: la Roma. Secondo quanto riferito da Patrick Berger, noto giornalista di 'Sky Sport Deutschland', sul portoghese si sarebbero accesi i riflettori dei giallorossi guidati in panchina da Gian Piero Gasperini.
- Crysencio Summerville: ha scelto di cedere alle lusinghe arabe dell'Al-Hilal.
- Saïd El-Mala: l'attaccante del Colonia ha rifiutato il trasferimento in Italia, vedendo il proprio futuro calcistico tra le fila del Borussia Dortmund.
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