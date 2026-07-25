Rafael Leão non perde occasione per ricordare come consideri ormai concluso il suo ciclo al Milan e abbia una forte voglia di misurarsi in un'altra realtà calcistica. Una posizione ribadita chiaramente, proprio nelle scorse ore, durante la sua partecipazione al podcast 'PodPah' in Brasile, dove l'attaccante portoghese classe 1999 si trova attualmente per godersi gli ultimi giorni di vacanza.

Anche per la dirigenza rossonera la storia con il numero 10 è da considerarsi chiusa. Motivo per cui il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di una società pronta a versare una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro nelle casse milaniste. Un tesoretto fondamentale che servirebbe ad alimentare le ulteriori operazioni in entrata in questa sessione estiva di calciomercato, dopo gli acquisti già definiti di Gonçalo Ramos e Mario Gila.

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