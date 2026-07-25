Fiorentina-Milan, Nkunku salvatore e critiche ad Allegri: le reazioni dei tifosi sui social

Clamorosa indiscrezione di calciomercato fatta circolare dall'edizione odierna de 'Il Messaggero'. Secondo il quotidiano generalista capitolino, infatti, Christopher Nkunku, attaccante del Milan, è diventato un'idea concreta della Roma per rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un vice di spessore per l'olandese Donyell Malen.

Calciomercato Milan: il piano della Roma e il fattore Gasperini

La Roma, segnalata parallelamente anche sulle tracce di Nicolò Tresoldi (Bruges) e Santiago Castro (Bologna), vorrebbe dunque tornare alla carica per Nkunku. Il francese era già stato trattato con il Milan durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, poiché l'attaccante classe 1997 rappresenta un vero e proprio pallino tattico del tecnico Gasperini.

Il direttore sportivo della Roma, Tony D'Amico, ha intenzione di avviare i contatti al più presto con la dirigenza del Milan per sondare la fattibilità dell'affare. Tuttavia, gli scenari in casa rossonera sono radicalmente cambiati rispetto a qualche mese fa:

A gennaio : il Diavolo si sarebbe privato volentieri dell'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG.

: il Diavolo si sarebbe privato volentieri dell'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG. Adesso: appare improbabile che il Milan apra a una partenza, poiché sulla trequarti il nuovo tecnico Rúben Amorim lo considera a tutti gli effetti un co-titolare insieme a Christian Pulisic.

L'incastro con Rafael Leão e i numeri di Nkunku

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Presenze complessive : 35 partite disputate.

: 35 partite disputate. Incisione sotto porta : 8 gol messi a segno e 3 assist forniti.

: 8 gol messi a segno e 3 assist forniti. Minutaggio complessivo: appena 1.528 minuti effettivi sul rettangolo verde.

Un'eventuale permanenza a Milano di— potrebbe però rimescolare improvvisamente le carte in tavola, spalancando le porte a una clamorosa cessione del francese.Il numero 18 rossonero, nel corso della sua prima stagione con la maglia del Milan, ha collezionato una buona striscia realizzativa nonostante lo spazio ridotto sul terreno di gioco, totalizzando i seguenti numeri: