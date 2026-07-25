Tra i trequartisti monitorati dal Milan, nelle ultime settimane, era spuntato anche il nome di Franco Mastantuono. Per quanto il club rossonero sia sempre stato più orientato sulla pista che porta a Kōnstantinos Karetsas, la suggestione di puntare sul gioiello del Real Madrid ha stuzzicato dirigenza e tifosi. Se la società di Via Aldo Rossi non ha ancora mosso passi concreti per il giocatore, c'è un altro club di Serie A che ha già avviato i contatti con i 'Blancos' per provare ad anticipare la concorrenza.

Il sorpasso della Fiorentina e il piano di Paratici

Le condizioni del Real Madrid

I numeri di Mastantuono