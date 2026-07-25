La Fiorentina ha avviato i contatti con il Real Madrid per Franco Mastantuono: si defila il Milan nella corsa al trequartista argentino
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Tra i trequartisti monitorati dal Milan, nelle ultime settimane, era spuntato anche il nome di Franco Mastantuono. Per quanto il club rossonero sia sempre stato più orientato sulla pista che porta a Kōnstantinos Karetsas, la suggestione di puntare sul gioiello del Real Madrid ha stuzzicato dirigenza e tifosi. Se la società di Via Aldo Rossi non ha ancora mosso passi concreti per il giocatore, c'è un altro club di Serie A che ha già avviato i contatti con i 'Blancos' per provare ad anticipare la concorrenza.
Il sorpasso della Fiorentina e il piano di ParaticiStando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, la Fiorentina avrebbe avviato i contatti con il Real Madrid per sondare l'operazione Mastantuono. Secondo l'esperto di calciomercato, il direttore sportivo della Viola Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni nel corso della trattativa per Víctor Valdepeñas, altro calciatore dei 'Blancos' acquistato dal club toscano su cui anche il Milan stava lavorando.
Le condizioni del Real MadridJosé Mourinho ha aperto alla cessione in prestito, a patto che la nuova destinazione possa garantire al ragazzo un minutaggio superiore rispetto a quello attuale. Mastantuono ha dato l’ok, consapevole della stima della dirigenza madrilena. Il Real intende mantenere il pieno controllo del suo cartellino, ripetendo la gestione riservata a Endrick, ceduto in prestito al Lione nella seconda parte della scorsa stagione. I 'Blancos' valuteranno esclusivamente proposte in prestito secco, senza inserire alcuna opzione di riscatto.
I numeri di MastantuonoPrelevato la scorsa estate dal River Plate per 45 milioni di euro, il rendimento del trequartista argentino non ha rispettato le aspettative del Real Madrid. Nella stagione 2025/2026 Mastantuono ha giocato 35 partite, di cui appena 12 da titolare, per un totale di 3 gol e 1 assist in 1484 minuti: un bottino decisamente inferiore alle 7 reti e i 4 assist messi a segno in 22 partite con la maglia del River nella stagione precedente.
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