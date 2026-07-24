Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008, commenta così il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031
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Il nuovo corso del Milan passa anche dalla valorizzazione dei giovani talenti cresciuti nel settore giovanile. Nei giorni scorsi, Francesco Camarda ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2031. Insieme a lui, prolunga il proprio accordo anche il coetaneo Christian Comotto. Un segnale importante da parte della società, volto ad evitare che si verifichino nuovi casi Liberali.
Milan, le parole di Camarda dopo il rinnovoA meno di 24 ore dall'ufficialità del rinnovo, Camarda ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram.
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"Ancora insieme! Grazie alla società per la fiducia e a voi tifosi per l’affetto. Pronto a dare il massimo, come sempre. Vestire questa maglia è speciale, farlo ancora per i prossimi anni è un sogno che continua. Forza Milan”.
Tra i commenti spicca quello di Davide Bartesaghi, che ha risposto a Camarda scrivendo: "Felicissimo fratello".
Milan, i numeri di CamardaI numeri di Camarda nel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionato 16 presenze in prima squadra con il Milan fino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, il prestito al Lecce per giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche la prima rete in Serie A nel match contro il Bologna.
La concorrenza di Kostic e l'ipotesi di un nuovo prestitoIl ruolo di vice Gonçalo Ramos sarà conteso tra Camarda e Andrej Kostic. Il centravanti serbo classe 2007, prelevato dal Partizan Belgrado per 3,5 milioni di euro, parte leggermente in vantaggio nelle gerarchie di Ruben Amorim, ma il talento cresciuto a Vismara ha tutto il ritiro estivo per far cambiare idea al tecnico portoghese. Non è da escludere la possibilità di un nuovo prestito, per permettere al ragazzo di giocare con maggiore continuità. Secondo 'SportMediaset', sulle tracce di Camarda si starebbe muovendo il Parma.
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