Il nuovo corso del Milan passa anche dalla valorizzazione dei giovani talenti cresciuti nel settore giovanile. Nei giorni scorsi, Francesco Camarda ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2031. Insieme a lui, prolunga il proprio accordo anche il coetaneo Christian Comotto. Un segnale importante da parte della società, volto ad evitare che si verifichino nuovi casi Liberali.

Milan, le parole di Camarda dopo il rinnovo

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"Ancora insieme! Grazie alla società per la fiducia e a voi tifosi per l’affetto. Pronto a dare il massimo, come sempre. Vestire questa maglia è speciale, farlo ancora per i prossimi anni è un sogno che continua. Forza Milan”.

A meno di 24 ore dall'ufficialità del rinnovo,ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel post pubblicato sul proprio profilo

Tra i commenti spicca quello di Davide Bartesaghi, che ha risposto a Camarda scrivendo: "Felicissimo fratello".

Milan, i numeri di Camarda

La concorrenza di Kostic e l'ipotesi di un nuovo prestito

I numeri dinel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionatoin prima squadra con ilfino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, ilalper giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche lain Serie A nel match contro il Bologna.Il ruolo di vicesarà conteso traIl centravanti serbo classe 2007, prelevato dal Partizan Belgrado per 3,5 milioni di euro, parte leggermente in vantaggio nelle gerarchie di Ruben Amorim, ma il talento cresciuto a Vismara ha tutto il ritiro estivo per far cambiare idea al tecnico portoghese. Non è da escludere la possibilità di unper permettere al ragazzo di giocare con maggiore continuità. Secondo 'SportMediaset', sulle tracce di Camarda si starebbe muovendo il