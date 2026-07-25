Il portiere del Milan Mike Maignan ringrazia i propri compagni, lo staff e i tifosi francesi al termine dell'avventura al Mondiale 2026
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La Francia ha terminato la propria spedizione Mondiale al quarto posto. Un risultato abbastanza deludente per una squadra che, almeno sulla carta, era la favorita alla vittoria finale. A difendere i pali della selezione transalpina c'era il portiere del Milan: Mike Maignan.
Francia, le parole di Maignan dopo i MondialiAl termine della competizione, il portiere francese ha ringraziato tifosi, compagni e staff attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram
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"Il finale non è andato come volevamo, ma è stata comunque un'avventura bellissima. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno sostenuto questo gruppo di fratelli. Un grazie allo staff sportivo, a chi lavora dietro le quinte (la sicurezza, i cuochi e chi si occupa delle famiglie) e a tutti i nostri tifosi nel mondo. A presto, forza Francia!".
Il rigore parato contro la NorvegiaIl momento più alto del Mondiale di Maignan resta il rigore parato contro la Norvegia. Al 50' minuto, sul punteggio di 3-1, Theo Hernandez stende Bobb in area. Dal dischetto si presenta Strand Larsen, ma Magic Mike si distende sulla sinistra e disinnesca il penalty, bloccando la possibile rimonta scandinava. Una parata pesante, definita dallo stesso portiere ai microfoni di 'DAZN' come "un momento bello e forse decisivo".
Maignan, quando torna a Milanello?Le vacanze di Maignan saranno più lunghe rispetto a quelle dei compagni di squadra, così come quelle degli altri calciatori che sono arrivati fino in fondo ai Mondiali. Il rientro del portiere francese a Milanello è previsto per il prossimo 12 agosto, dove attenderà il ritorno della squadra dalla tournée in Australia. Lo stesso giorno, anche Adrien Rabiot farà ritorno al centro sportivo, pilastro del centrocampo rossonero e compagno di Nazionale di Magic Mike. I due avranno soltanto undici giorni per prepararsi alla prima giornata di campionato, in programma il 23 agosto contro il Torino di Ignazio Abate.
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