Prima di trasferirsi a Milano per diventare il nuovo centravanti del Milan, Gonçalo Ramos ha celebrato il matrimonio con la compagna Margarida Amaral Domingues. La cerimonia, inizialmente programmata per il 18 luglio, è stata rinviata al 25 luglio per evitare sovrapposizioni con la finale dei Mondiali.

Matrimonio Gonçalo Ramos, la luna di miele a News York

La proposta di matrimonio e i dettagli sulla cerimonia

Gli invitati VIP

Dopo l'eliminazione del Portogallo agli ottavi contro la Spagna ilha trascorso alcuni giorni ainsieme alla compagna e al figlio Bernardo. Durante la permanenza ha visitato Times Square e il ponte di Brooklyn, condividendo gli scatti sui profili social prima del rientro in Europa. Il prossimol'attaccante portoghese è atteso a Perth per unirsi al ritiro dele iniziare la preparazione stagionale.aveva chiesto la mano alla compagnanella dispensa di casa. La messa si è tenuta a, all'interno della Chiesa del Terz'Ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo. La sposa ha indossato un abito bianco elegante, mentre il giocatore ha scelto un classico abito nero da cerimonia.Al rito e ai festeggiamenti hanno preso parte i familiari della coppia, gli amici stretti e diverse figure dello sport e del mondo dello spettacolo. Tra i calciatori presenti spiccanoPer la parte artistica erano presenti personalità della TV e della musica portoghese come, che si è esibito con il brano 'Sei de Cor'.