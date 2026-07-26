L'attaccante del Milan Gonçalo Ramos celebra il matrimonio con Margarida Amaral Domingues: tutti i retroscena e i VIP presenti alla cerimonia
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Prima di trasferirsi a Milano per diventare il nuovo centravanti del Milan, Gonçalo Ramos ha celebrato il matrimonio con la compagna Margarida Amaral Domingues. La cerimonia, inizialmente programmata per il 18 luglio, è stata rinviata al 25 luglio per evitare sovrapposizioni con la finale dei Mondiali.
Matrimonio Gonçalo Ramos, la luna di miele a News YorkDopo l'eliminazione del Portogallo agli ottavi contro la Spagna il Ramos ha trascorso alcuni giorni a New York insieme alla compagna e al figlio Bernardo. Durante la permanenza ha visitato Times Square e il ponte di Brooklyn, condividendo gli scatti sui profili social prima del rientro in Europa. Il prossimo 29 luglio l'attaccante portoghese è atteso a Perth per unirsi al ritiro del Milan e iniziare la preparazione stagionale.
La proposta di matrimonio e i dettagli sulla cerimoniaGonçalo Ramos aveva chiesto la mano alla compagna nascondendo l'anello in una confezione di biscotti nella dispensa di casa. La messa si è tenuta a Faro, all'interno della Chiesa del Terz'Ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo. La sposa ha indossato un abito bianco elegante, mentre il giocatore ha scelto un classico abito nero da cerimonia.
Gli invitati VIPAl rito e ai festeggiamenti hanno preso parte i familiari della coppia, gli amici stretti e diverse figure dello sport e del mondo dello spettacolo. Tra i calciatori presenti spiccano Pedro Neto, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Diogo Dalot. Per la parte artistica erano presenti personalità della TV e della musica portoghese come Madalena Aragão e Paulo Gonzo, che si è esibito con il brano 'Sei de Cor'.
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