Le richieste del Milan, il piano del Fenerbahce e i contatti con l'entourage: Matteo Moretto fa chiarezza sul futuro di Rafael Leao
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Uno dei temi di mercato più caldi in Casa Milan resta la possibile cessione di Rafael Leao. L'esterno portoghese ha ribadito la propria volontà di lasciare in Italia per intraprendere una nuova esperienza all'estero e in Turchia ci sono due squadre che stanno seguendo attentamente la situazione: Fenerbahce e Galatasaray. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ci ha pensato l'esperto di mercato Matteo Moretto.
Calciomercato Milan, Leao al Fenerbahce? Moretto fa chiarezzaIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha fatto il punto sul futuro di Leao.
"Leão si presenterà in ritiro, ma la sua volontà rimane quella di cambiare squadra. Fenerbahçe e Galatasaray hanno parlato con il suo entourage, ma si è trattato solo di sondaggi informali. Al Milan non è arrivata alcuna offerta ufficiale. La società non valuterà prestiti, ma prenderà in considerazione soltanto una cessione a titolo definitivo".
Spunta la data della prima offerta del Fenerbahce per LeaoStando a quanto riferito dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, la prima offerta ufficiale del Fenerbahce per Leao dovrebbe arrivare tra il 29 e il 30 luglio. Nei prossimi giorni un emissario del club di Istanbul è atteso in Italia per trattare direttamente con i rossoneri. Il Milan valuta il giocatore tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma la prima offerta dei turchi potrebbe essere leggermente inferiore.
La smentita di Leao sui socialIl portoghese, però, ha raffreddato la pista sui social. L'account Instagram ufficiale di 'DAZN Portugal' ha pubblicato un post per spiegare come Leao sia ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce. Nei commenti, il giocatore ha smorzato le voci in questo modo: "Sto per iniziare la mia pre-stagione", con tanto di asterisco finale, come a correggere l'informazione riportata dall'emittente lusitana. Si tratta della seconda smentita nel giro di pochi giorni dopo il comunicato ufficiale diramato dal Fenerbahce.
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