Uno dei temi di mercato più caldi in Casa Milan resta la possibile cessione di Rafael Leao. L'esterno portoghese ha ribadito la propria volontà di lasciare in Italia per intraprendere una nuova esperienza all'estero e in Turchia ci sono due squadre che stanno seguendo attentamente la situazione: Fenerbahce e Galatasaray. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ci ha pensato l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, Leao al Fenerbahce? Moretto fa chiarezza

"Leão si presenterà in ritiro, ma la sua volontà rimane quella di cambiare squadra. Fenerbahçe e Galatasaray hanno parlato con il suo entourage, ma si è trattato solo di sondaggi informali. Al Milan non è arrivata alcuna offerta ufficiale. La società non valuterà prestiti, ma prenderà in considerazione soltanto una cessione a titolo definitivo".

Spunta la data della prima offerta del Fenerbahce per Leao

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