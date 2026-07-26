La FIGC ha reso noti i dettagli del campionato di Serie A Women Athora: esordio esterno per il Milan Femminile, atteso poi dai big match
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È stato presentato ufficialmente il calendario della Serie A Women Athora 2026/2027. Le dodici formazioni del massimo campionato italiano femminile daranno il via alla stagione nel weekend del 26- 27 settembre 2026. Il regolamento prevede la qualificazione alla UEFA Women’s Champions League per le prime tre classificate, mentre l'ultima scenderà direttamente in Serie B nel torneo successivo.
Milan Femminile, esordio contro il ComoLa prima gara di campionato vedrà il Milan Femminile di Suzanne Bakker fuori casa contro il Como. L'incontro rappresenta subito un test per rompere il ghiaccio contro la squadra guidata da Paolo Tramezzani.
Il girone d'andataIl percorso del Milan Femminile entrerà subito nel vivo con una serie di incontri ad alta quota:
- 2ª giornata (3-4 ottobre): Milan-Juventus
- 3ª giornata (17-18 ottobre): Roma-Milan
- 4ª giornata (24-25 ottobre): Milan-Ternana
- 5ª giornata (31 ottobre-1 novembre): Como-Milan
- 6ª giornata (7-8 novembre): Milan-Inter
- 8ª giornata (21-22 novembre): Milan-Sassuolo
- 9ª giornata (12-13 dicembre): Milan-Fiorentina
- 10ª giornata (16-17 gennaio): Lazio-Milan
- 11ª giornata (23-24 gennaio): Milan-Parma
Le soste Nazionali, la pausa natalizia e la Coppa ItaliaIl campionato di Serie A Women sarà intervallato da diverse pause per gli impegni internazionali. I blocchi dedicati alle gare delle Nazionali sono previsti nei mesi di ottobre, fine novembre, inizio dicembre, marzo e aprile, finestre riservate alle qualificazioni dei Mondiali. La sosta natalizia è fissata tra il 19 dicembre e il 10 gennaio, periodo in cui si giocherà anche la Supercoppa Women. L'ultimo stop coincide con il fine settimana di Pasqua a fine marzo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, prima del termine del campionato fissato a maggio.
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