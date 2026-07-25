Il terzino del Celtic Kieran Tierney si è espresso così al termine del 2-2 contro il Milan in amichevole
Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM
Il Diavolo non va oltre il pareggio nella prima amichevole estiva del precampionato contro il Celtic. I rossoneri di Ruben Amorim hanno rimontato il doppio svantaggio accumulato nel primo tempo grazie alla doppietta di Francesco Camarda. Al termine del match, Kieran Tierney, terzino della formazione scozzese, si è complimentato con il Milan.
Celtic-Milan 2-2, primo tempo horror: la riprende CamardaIl Milan parte malissimo, con un errore di Pavlovic in fase di impostazione che permette al Celtic di passare in vantaggio con Duran all'11' minuto. Al 28' un'altra leggerezza in disimpegno da parte di Ricci permette ai padroni di casa di raddoppiare con Forrest.
Nel secondo tempo Ruben Amorim inserisce Camarda, che nel giro di pochi minuti ribalta la partita. Al 47' il centravanti classe 2008 conquista e trasforma il calcio di rigore del momentaneo 2-2, mentre al 52' prende il tempo alla difesa del Celtic e insacca di testa la rete del definitivo 2-2.
Celtic-Milan, le parole di TierneyQuesta l'analisi di Tierney al termine di Celtic-Milan 2-2 sui canali ufficiali del club scozzese.
"Si è visto chiaramente che tutte e due le squadre volevano vincere. È stata una bella partita tra due ottime formazioni, giocata a viso aperto. Il Milan è un grandissimo club e ha giocatori di altissimo livello, quindi un match così era del tutto normale".
I prossimi impegni del MilanIl 5 agosto il Milan affronterà l'Inter di Christian Chivu nella prima sfida della tournée australiana. Le altre due partite della spedizione in Oceania saranno l'8 agosto (Chelsea) e il 15 agosto (Manchester United), prima del match a porte chiuse contro il Perth Glory. Il campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta il Torino di Ignazio Abate.
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