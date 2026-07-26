In vacanza in Brasile, il numero 10 del Milan Rafael Leao assiste a Santos-Chapecoense per vedere dal vivo il suo idolo Neymar
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Il suo futuro al Milan è incerto, ma intanto Rafael Leao è in Brasile per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il portoghese è stato avvistato sugli spalti dello stadio ‘Vila Belmiro’ durante Santos-Chapecoense per tifare il suo idolo d'infanzia Neymar, autore di una doppietta.
Le parole di Leao su NeymarIntervenuto ai microfoni dell’emittente lusitana 'SporTV' all'intervallo, Leao ha spiegato i motivi della sua visita. Queste le parole del portoghese:
"Si è trattato di un'opportunità eccezionale. Lo staff di Neymar si è mosso per permettermi di seguire dal vivo un punto di riferimento della mia infanzia. Guardarlo in campo mi è piaciuto davvero molto. Ho iniziato a seguire i suoi video quando era agli esordi al Santos".
Il retroscena sulla conversazione tra Leao e NeymarL'attaccante portoghese ha poi svelato un retroscena sulla conversazione avuta con Neymar prima del fischio d'inizio.
"Rivederlo mi rende felice. Gli avevo detto che avrebbe offerto una grande prestazione ed è andato a segno con una bella giocata. Trovarmi qui rappresenta un vero onore", ha concluso il calciatore milanista”.
Milan, quale futuro per Leao?Leao vorrebbe lasciare il Milan per trasferirsi all'estero, ma il suo futuro è ancora un mistero. Nonostante i sondaggi di Galatasaray, Roma e Fenerbahce, in Via Aldo Rossi non è ancora stata recapitata alcuna offerta ufficiale. Il club rossonero valuta il portoghese tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma potrebbe aprire anche in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il prossimo 29 luglio il giocatore volerà a Perth, dove si unirà ai compagni per la tournée estiva australiana.
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