Il suo futuro al Milan è incerto, ma intanto Rafael Leao è in Brasile per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il portoghese è stato avvistato sugli spalti dello stadio ‘Vila Belmiro’ durante Santos-Chapecoense per tifare il suo idolo d'infanzia Neymar, autore di una doppietta.

Le parole di Leao su Neymar

"Si è trattato di un'opportunità eccezionale. Lo staff di Neymar si è mosso per permettermi di seguire dal vivo un punto di riferimento della mia infanzia. Guardarlo in campo mi è piaciuto davvero molto. Ho iniziato a seguire i suoi video quando era agli esordi al Santos".

Il retroscena sulla conversazione tra Leao e Neymar

"Rivederlo mi rende felice. Gli avevo detto che avrebbe offerto una grande prestazione ed è andato a segno con una bella giocata. Trovarmi qui rappresenta un vero onore", ha concluso il calciatore milanista”.

Milan, quale futuro per Leao?