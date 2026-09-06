Juventus-Milan non è mai stata una partita qualunque. E' un fattore di storia, appartenenza e rivalità. Durante la partita di questa sera all'Allianz Stadium, la cornice dello stadio si è arricchita di una fetta molto speciale per i rossoneri: la Curva Sud.

Juventus-Milan, torna la Curva Sud

Come riferito da MilanNews, larossonera è tornata a riempire la parte degli ospiti dello stadio bianconero dopo svariati anni, colorando le gradinate con bandiere e stendardi. A rubare la scena, però, è stato un momento di profonda commozione che ha azzerato qualsiasi rivalità sportiva.

L'intero stadio bianconero ha voluto effettuare uno splendido tributo a Franco Baresi prima del fischio d'inizio. Tutto lo stadio si è alzato per una standing ovattino da brividi: il pubblico di casa ha applaudito, assieme ai tifosi rossoneri, la memoria di una vera e propria leggenda del calcio.

Un gesto che dimostra come di fronte alla grandezza di determinate leggende non esistono colori, regalandoci la dimostrazione di come lo sport, oltre che competitivo, sappia unire anche due tifoserie da sempre rivali.