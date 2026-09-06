Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Allianz Stadium': i bianconeri di Luciano Spalletti sono reduci dalla vittoria interna contro il Parma per 2-0

Matteo Chini
- Milano
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

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Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Juventus-Milan, sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 al 'Allianz Stadium' a Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan, le parole di Spalletti

"Secondo me sarà una partita con molta energia in campo, tutte e due le squadre hanno a disposizioni calciatori che possono creare la giocata e sono due squadre molto offensive. Mi aspetto una partita molto vivace e molto vera. Quelle che sono le intenzioni degli avversari di vincere la partita è un acceleratore per le nostre possibilità, rimarranno degli spazio e bisogna avere la squadra dentro lo svolgimento della partita e quando poi lasci spazi molto ampi e perdi le distanze e le misure di collettivo poi è chiaro che gli avversari trovando dei vantaggi".
Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027

Sulle scelte e Nico Gonzalez

"Scelte? E' sempre difficile. La cosa fondamentale è che tutti siano nelle condizioni di determinare durante la partita e che si facciano trovare pronti".

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